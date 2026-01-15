כוכבת "האח הגדול" לשעבר, שהייתה בין המתמודדות הבולטות בעונה ואף עלתה לזוכה ב-50 אלף שקל מכריזה בגיל 27: עברתי טסט ראשון

אלאיה הוף, שהתפרסמה בתור דיירת בולטת בבית "האח הגדול", בבשורה מפתיעה ומשמחת. הוף העלתה סטורי לאינסטגרם שלה, ובישרה לעשרות אלפי העוקבים שלה כי היא עברה טסט. רגע לפני יום הולדת 28, אלאיה הוף סוף סוף יכולה לנהוג בעצמה.

הוף העלתה תמונה שלה לסטורי וכתבה: "חיכיתי להודעה מאוד משמחת והיא הגיעה. עברתי טסט ראשון", כתבה בהתלהבות. היא הוסיפה וכתבה: "יש לי רישיון", וצחקה מהמצב הקומי בו היא עוברת טסט לראשונה בגיל 27.

"איזה מצחיק זה", הוסיפה, "אפילו צ'אט ג'יפיטי לא יכול לחשוב על הפאנץ' הזה, אבל נשבעתי שלפני יום הולדת 28 יש לי רישיון והצלחתי".

היא הוסיפה חיצים לכיוון פניה וכתבה: "הבחורה שעברה טסט. זאת שיש לה רישיון. זאת שלא תצטרך יותר טרמפים".

אלאיה, תתחדשי על רישיון הנהיגה החדש שלך, ואל תשכחי להישמע לחוקי הדרך.