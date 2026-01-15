על פי דיווחים בינלאומיים, לאחר מגעים קדחתניים ומסרים דרמטיים, סעודיה, קטאר ועומאן הצליחו לשכנע את טראמפ שלא לתקוף את איראן, ודוחפות "לתת למשטר הזדמנות שניה".
גורם סעודי בכיר טוען בפני רשתות תקשורת בינלאומיות כי מאחורי הקלעים, במהלך היממות האחרונות, הצליחו קטאר, סעודיה ועומאן להוריד את הנשיא האמריקאי מכוונתו לפעול צבאית כנגד המשטר באיראן.
על פי הידיעה, שלושת המדינות הערביות הפצירו בטראמפ "לתת לאיראן הזדמנות שניה" ואף איימו כי לתקיפה באיראן יהיו "השלכות הרסניות".
בנוסף נמסר כי המדינות הערביות ממשיכות ללחוץ על הנשיא, שלא לפעול כנגד איראן, כחלק ממאמץ מץמשך למנוע מהנשיא גם לחזור בו ולבצע פעולה בכל מקרה.
