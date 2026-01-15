מי ייצג את ישראל באירוויזיון 2026? בגמר הכוכב הבא ההצבעה עוברת לכאן בלבד. כל הפרטים על השינוי, צוות השופטים ולוח שידורי האירוויזיון

לראשונה מאז עליית הפורמט, ההצבעה בגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון תתאפשר רק דרך יישומון כאן, ולא דרך mako או פלטפורמות נוספות כפי שהיה בשנים קודמות.

במהלך שידור הגמר בקשת 12, הצופים יוכלו להיכנס לאפליקציית כאן, לבחור את המועמד או המועמדת המועדפים עליהם ולהשפיע בפועל על זהות הנציג הישראלי לאירוויזיון 2026. ההצבעה תתאפשר אך ורק דרך אפליקציית כאן.

שינוי משמעותי לצופים

עד היום ניתן היה להצביע גם דרך אתרי תוכן חיצוניים, בהם mako. השנה – ההצבעה מרוכזת במקום אחד בלבד, כחלק מהמהלך של כאן לריכוז פעילות האירוויזיון בפלטפורמות שלה.

חיזוק לצוות השופטים

גם השנה יצטרפו לצוות השיפוט אסף ליברמן ועקיבא נוביק, צמד שדרני האירוויזיון של כאן – זו השנה השישית ברציפות. השניים ישתתפו בדירוג ובבחירה בחצאי הגמר ובגמר של הכוכב הבא.

לוח שידורי אירוויזיון 2026 בכאן

חצאי הגמר והגמר של אירוויזיון 2026 ישודרו כולם בפלטפורמות של כאן: חצי הגמר הראשון יתקיים ב-12 במאי, חצי הגמר השני ב-14 במאי, והגמר הגדול ייערך ביום שבת, 16 במאי – שלושתם יהיו זמינים לצפייה בכאן 11 ובשירות הדיגיטלי כאן BOX.

ומה לגבי גמר הכוכב הבא?

גמר הכוכב הבא לאירוויזיון עצמו ישודר בקשת 12 – אבל ההצבעה בזמן אמת תתבצע רק דרך אפליקציית כאן.