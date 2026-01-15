דובר צה״ל פרסם היום (חמישי) אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, ובפרט לתושבי הכפר סחמר, שלפיה צה״ל צפוי לתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות באזור. בהודעה נמסר כי התקיפה מיועדת לפגוע בתשתיות השייכות לארגון הטרור חיזבאללה וזאת על רקע ניסיונות הארגון, לפי הודעת צה״ל, לשקם פעילות צבאית אסורה במרחב.
בהודעה צוין כי תושבי מבנה המסומן באדום במפה שצורפה לאזהרה, וכן מבנים סמוכים לו, מתבקשים להתפנות באופן מיידי ולהתרחק מהמקום למרחק של לפחות 300 מטרים. בצה״ל הבהירו כי מדובר במבנה המשמש את חיזבאללה וכי השהייה באזור מהווה סכנה לחיי אדם.
עוד נמסר כי האזהרה נועדה לצמצם פגיעה באזרחים וכי צה״ל ממשיך לפעול, לדבריו, נגד ניסיונות חיזבאללה לבסס מחדש תשתיות צבאיות בדרום לבנון.
