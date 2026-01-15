בית משפט השלום הנחית מכה משמעותית על הפרקליטות והמשטרה בתיקי חקירת לשכת נתניהו סביב פרשת הדלפת המסמכים והפגישה הלילית. בית המשפט החליט כי המגבלות שהוטלו על מנצור וברוורמן היו בלתי מידתיות, וקיבל את ערעורם.
נשיא בית משפט השלום בבית המשפט בראשון לציון, זרק את הפרקליטות והמשטרה מכל המדרגות. לאחר שאלה הטילו תנאים מגבילים מרחיקי לכת על עובדי לשכת נתניהו, צחי ברוורמן ועומר מנצור.
נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, מנחם מזרחי, לא חסך ביקורת חריפה מהפרקליטות ומיחידת להב 433 של המשטרה, וקבע בהחלטה חריגה בניסוחה כי ההתנהלות החקירתית חרגה מגבולות הסבירות.
לדבריו, התנאים המגבילים שהוטלו על ברוורמן ומנצור הרחקה מלשכת ראש הממשלה, איסורי קשר ויציאה מהארץ הוטלו ללא הצדקה ממשית ופגעו בזכויות יסוד, ומעבר לכך, לא תרמו דבר למאמצי החקירה.
בית המשפט קבע כי התשתית הראייתית שעליה נשענו המשטרה והפרקליטות מבוססת כמעט כולה על גרסאותיו של פלדשטיין. גרסאות שהשופט הגדיר כ”מתפתחות, סותרות ובעייתיות”. עוד נקבע כי אין חיזוקים אובייקטיביים כגון איכוני טלפונים, תיעוד תקשורתי או עדים חיצוניים, שיתמכו בטענות החמורות שהועלו.
ביחס לעומר מנצור קבע השופט כי לא קיים כלל חשד סביר המצדיק הטלת תנאים מגבילים, וכי בפועל הוא מתפקד כעד ולא כחשוד. גם בעניינו של צחי ברוורמן נקבע כי החשד “דל ביותר” ואינו עומד ברף הנדרש לצורך פגיעה בזכויותיו.
ההחלטה מהווה מכה משמעותית לפרקליטות ולמשטרה, ומחזקת את הטענות שנשמעו בלשכת ראש הממשלה ובסביבתו על חקירה אגרסיבית.
יוסף חיים
כל הכבוד לשופט שהבין את העניין וביטל את המגבלות15:25 15.01.2026
משה שחר
אל תשכח שעולם כמנהגו נוהג המשטרה תערער למחוזי וכמטה קסמים המחוזי יבטל את ההחלטה15:28 15.01.2026
השופט מזרחי הוא בדיחה ... גרועה
בתגובה ל: משה שחר
ממשלת ישראל היא סוג של ארגון פשע , עם שתולים בתקשרת , בעיתונות, ברשתות החברתיות , במערכת העכיפה, משטרה, פרקליטות, וברור שיש הרבה קופים במסדרונות הצבא ... מאז השבת השחורה ממשלת החורבן עסוקה בדבר אחד , זריית חול בעיני הציבור כדי למכור לציבור מטומטמים שהאיש שממן את החמאס במזוודות מזומנים , שחשב שהחמאס הוא נכס , שהוא מנהל את הסיכסוך אחראי לאלפי חללים , עשרות אלפי פצועים, מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים.... היא עסוקה בניסיון להפוך את מלאך המוות שמחק דור שלם לסבא זקן חמוד ונרדף ...15:34 15.01.2026
א ברהם כהן
שופט גבר הולך עים האמת תבורך אמן15:46 15.01.2026
זוהר משעולי
יש סיכוי גבוה שיהפכו אותו כרגיל במחוזי.16:19 15.01.2026
