הישג כלכלי משמעותי בניגוד לציפיות של משרד האוצר: נתוני הגירעון לשנת 2025 שפרסם המשרד השבוע, מצביעים על שיפור ניכר בהשוואה לשנת 2024 אז עמד הגירעון על 6.8% מהתוצר.

בניגוד לתחזיות, שנת 2025 הסתיימה בגירעון של 4.7% מהתוצר שהם כ-98.6 מיליארד ש"ח. מדובר בגירעון נמוך בפועל מזה שתוכנן בעת העברת התקציב הנוסף בספטמבר 2025 אשר עמד על 5.2% ומזה המקורי שנקבע בסוף שנת 2024, אשר עמד על 4.9%.

הירידה בגירעון נובעת בעיקר מגידול חד בהכנסות המדינה. בשנת 2025 הסתכמו הכנסות המדינה ב-551.9 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-484.9 מיליארד ש"ח בשנת 2024, עלייה של 13.8%. הכנסות אלו הינן גבוהות מהתחזית שנקבעה בתקציב.

העלייה בהכנסות המדינה משקפת צעדי מדיניות שהוביל משרד האוצר, בין היתר, הגברת האכיפה במאבק בהון השחור.

בנוסף, סך ההכנסות של המדינה ממסים גם עלה. בשנת 2025 הסתכמו ההכנסות ב- 519.5 מיליארד ש"ח לעומת 455.3 מיליארד ש"ח בשנת 2024. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות המדינה ממסים בשנת 2025, במונחים ריאליים, ב-6% לעומת שנת 2024. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-9% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים עלתה ב-3% בעוד שהגביה מאגרות עלתה ב-13%.

לצד נתוני הגירעון וההכנסות מתפרסמים גם נתוני הוצאות הממשלה. בשנת 2025 הסתכמו הוצאות הממשלה בכ-650.5 מיליארד ש"ח לעומת כ-620.5 מיליארד ש"ח בשנת 2024, גידול של כ-4.8%. גידול זה מיוחס להוצאות המלחמה שהתווספו עם העברת התקציב הנוסף בחודש ספטמבר האחרון.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר בתגובה: "הנתונים החיוביים של כלכלת ישראל מנפצים את כל התחזיות ומפתיעים לטובה. זו הוכחה לחוסנם של אזרחי ישראל והמדינה וכן תוצאה של ניהול כלכלי נכון שלנו בשנים הללו".