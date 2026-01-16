מהילדות באילת, דרך שירות צבאי וגיור ועד הפריצה הגדולה במוזיקה ובטלוויזיה – עשרה דברים שלא ידעתם על אבי אבורומי לרגל יום הולדתו

מהילד מאילת שנאלץ להתבגר מוקדם – ועד אחד השמות הבולטים בפופ הישראלי של השנים האחרונות: אבי אבורומי בנה קריירה שחוצה זהויות, ז'אנרים ובמות. לרגל יום הולדתו – עשרה דברים שלא ידעתם על אבי אברומי.

1. הוא נולד בשם אבראהים

אבורומי נולד בשם אבראהים אבורומי למשפחה ערבית-מוסלמית, וגדל באילת אחרי שהמשפחה עברה משפרעם ונצרת.

2. אובדן מוקדם שעיצב את הדרך

אביו נפטר מסרטן כשהיה בן 14. בגיל צעיר נאלץ לצאת לעבוד כדי לעזור בפרנסת הבית – חוויה שחוזרת לא מעט בשירים שלו.

3. עברית הייתה שפת היומיום

למרות הרקע הערבי, התחנך במסגרות דוברות עברית. ערבית ספרותית למד רק בשלב מאוחר יותר – פרט שמסביר את הבחירה הטבעית שלו לשיר בעיקר בעברית.

4. הוא התעקש להתגייס

על אף שמעמדו אפשר לו רק התנדבות, אבורומי התעקש על שירות מלא בצה"ל. שירת בחיל הלוגיסטיקה ובהמשך היה מ"כ של חיילי מקא"ם.

5. הגיור צבאי

במהלך השירות עבר תהליך גיור במסגרת קורס נתיב, ואימץ גם את השם אדהם – לבקשת אמו.

6. הכול התחיל מיוטיוב

כבר ב-2014 העלה סקיצות לרשת. השיר "תדעי לך" היה הראשון שעשה את המעבר מגרסה ביתית לאולפן – והניח את היסודות לקריירה.

7. אלבום הבכורה

"סיבה לנשום" (2021) איגד שירים שנכתבו לאורך תקופה ארוכה, כולל "לאהובי" – שיר אישי שהוקדש לעמית בן-יגאל ז"ל.

8. שיר אחד שפתח הכול

"ספרי להם הכל" (2022) הפך לשיר הפריצה: מקום גבוה במצעדים, תואר פריצת השנה – וחשיפה לקהל רחב הרבה יותר.

9. לא רק מוזיקה – גם משחק

אבורומי נכנס חזק גם לעולם המשחק: תפקיד ב"פאודה", סדרת הנוער הדו-לשונית "תלאתה", פסטיגל, והופעת אורח בטלוויזיה.

10. מהרדיו אל המיינסטרים

בשנים האחרונות הוא נע בין שיתופי פעולה עם אמנים מובילים, פרסים מקצועיים (כולל אקו"ם), השתתפות בריאליטי – וגם קפיצה לעולם הפרסום כפרזנטור.