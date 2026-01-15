לאחר שפורסם ההרכב בבג"ץ שידון בסגירת גלי צה"ל, והיו אמורים להיות בו השופטים: ברק-ארז, כשר ורונן – השופטת רות גונן פוסלת עצמה היום (חמישי) מלהשתתף בדיון בשל היכרות עם אחת ממגישות התחנה.

השופט שיהיה במקומה הוא אלכס שטיין.