שינויים בהרכב שופטי בג"ץ שידונו בסגירת גלי צה"ל. השופט אלכס שטיין יחליף את השופטת רות גנון, בשל היכרותה עם אחת ממגישות התחנה

לאחר שפורסם ההרכב בבג"ץ שידון בסגירת גלי צה"ל, והיו אמורים להיות בו השופטים: ברק-ארז, כשר ורונן – השופטת רות גונן פוסלת עצמה היום (חמישי) מלהשתתף בדיון בשל היכרות עם אחת ממגישות התחנה.

השופט שיהיה במקומה הוא אלכס שטיין.