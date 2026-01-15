ארגון הטרור חמאס הויע היום על ידי גורם רשמי, כי הוא מוכן למסור את את הנהגת רצועת עזה לידי חברת ועדת הטכנוקרים בעזה

גורם רשמי בחמאס מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארגון הטרור מברך על ההכרזה בעניין ועדת הטכנוקרים בעזה. הגורם הוסיף כי בחמאס מוכנים להעביר את סמכויות ארגון הטרור לוועדה החדשה.

אמנם הוועדה מורכבת מפלסטינים, אך לאורך כל התקופה חמאס אמר שוב ושוב כי הוא לא ימסור את המפתחות של רצועת עזה לאף גורם אחר – וכעת נראה שהוא מתקפל.