גורם רשמי בחמאס מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארגון הטרור מברך על ההכרזה בעניין ועדת הטכנוקרים בעזה. הגורם הוסיף כי בחמאס מוכנים להעביר את סמכויות ארגון הטרור לוועדה החדשה.
אמנם הוועדה מורכבת מפלסטינים, אך לאורך כל התקופה חמאס אמר שוב ושוב כי הוא לא ימסור את המפתחות של רצועת עזה לאף גורם אחר – וכעת נראה שהוא מתקפל.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
נרקיס
אין אמונה בטרוריסטים גם עם שם של מסיבה *טכנו*לחרטטנים15:05 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כניעה בת*ת שלי. ממשלת בובות, שהוא ישלוט בה מהתחלה או אחרי שיזרוק את חבריה מהגג. מה עם גואילי????????15:10 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כניעה בת*ת שלי. ממשלת בובות, שהוא ישלוט בה מהתחלה או אחרי שיזרוק את חבריה מהגג. מה עם גואילי????????15:10 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נרקיס
אין אמונה בטרוריסטים גם עם שם של מסיבה *טכנו*לחרטטנים15:05 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר