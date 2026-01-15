רוכב תחרותי מצ'כיה ירכב 1,000 ק"מ משער המוות באושוויץ במסלול שיצייר NEVER AGAIN הגדול בעולם. הוא יוצא בקריאה להצטרף אליו לקילומטר הראשון כתגובה לגל האנטישמיות ולטרור

לקראת יום השואה הבינלאומי, יוצא לדרך מסע אופניים יוצא דופן בפולין: הרוכב התחרותי מצ'כיה לוקאש קלמנט מתכנן לרכוב 1,000 ק"מ במסלול מיוחד שיצייר על פני השטח את המילים NEVER AGAIN – הכתובת הגדולה מסוגה בעולם.

המסע, שזכה לשם "Never Again על גלגלים", יחל דווקא משער המוות במחנה אושוויץ-בירקנאו – סמל לאחד ממעשי הרצח ההמוניים הנוראים בהיסטוריה.

הזמנה פתוחה לקילומטר הראשון

קלמנט, בשיתוף פעולה עם עמותת זק"א, פונה לציבור וקורא לו להצטרף אליו לפחות לקילומטר הראשון של מסע האופניים.

"הצטרפו לקילומטר הראשון – יחד נכניס חיים בסמל המוות" – אמר קלמנט. הוא מוסיף ומפרט את כוונתו: "אמתין לאנשים מול שער המוות באושוויץ בשעה 15:00. אם אף אחד לא יגיע אצא לבד כמובן אבל אני מקווה שאנשים יגיעו".

המסע כולו צפוי להימשך עשרות שעות רכיבה רצופה, כשהמטרה היא להפוך את סמל המוות למסר חיים ותקווה באמצעות רכיבה קולקטיבית וסמלית.

שותפות עם זק"א – תגובה לרוע ולטרור

הבחירה בשיתוף הפעולה עם זק"א אינה מקרית. "זק"א זה הארגון המקצועי היחיד בעולם שעוסק בכבוד המת ומסייע בכל מקום בעולם. מדובר בשותפות טבעית" – מסביר קלמנט.

היוזמה יוצאת לדרך דווקא בתקופה של עלייה חריפה בגל האנטישמיות, ובהמשך לפיגוע בסידני (בונדי ביץ') שקדם ליום השואה.

"ותקופה אחרי הפיגוע בסידני לפני יום השואה – זו התשובה לטרוריסטים ולמפיצי הרוע" – מדגיש קלמנט.

זק"א, ארגון ההצלה והכבוד האנושי הישראלי המוכר על ידי האו"ם, פועל בכל רחבי העולם במקרי אסון וטרגדיה, תוך שיתוף פעולה בין מתנדבים מכל הדתות והעמים.

המסע של קלמנט מהווה מחווה לזיכרון השואה, קריאה נחרצת נגד אנטישמיות וסמל להתנגדות לכל צורה של רוע ושנאה.