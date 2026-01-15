המלכודת של טראמפ: איראן חשפה את כל נוהלי החירום הסודיים שלה בלילה של "מתקפת דמה", וכעת היא חשופה מתמיד. המהלך ששינה את פני המערכה

מה שקרה הלילה במפרץ הפרסי ובשמי טהרן עוד יילמד וייחקר בדפי ההיסטוריה של המערכה הזו בין המערב לציר הרשע. במשך שעות, איראן הייתה בטוחה שהרגע הגיע. הדיווחים על תקיפה קרבה, פינוי הבסיסים האמריקאים בקטאר והצהרות הבית הלבן הכניסו את טהרן למגננה היסטרית.

זו לא הייתה מגננה רגילה. האיראנים, שעדיין נושאים את צלקות "מבצע עם כלביא" מיוני האחרון, הפעילו הלילה את הנוהל החדש והסודי שלהם. אלו הפרוטוקולים שנכתבו בדם ובדמעות בחצי השנה האחרונה: מקומות מסתור לבכירי המשטר שלא היו מוכרים עד כה, מעבר לתדרי חירום מוצפנים שנועדו לשרוד מתקפת סייבר, ושינוע כוחות לפי דוקטרינה שונה לחלוטין ממה שהכרנו.

החשיפה הגדולה של זמן אמת

היופי בדרמה של הלילה הוא העובדה שמדובר היה ב"דמה". בזמן שבטהרן היו בטוחים שהטילים כבר בדרך וחשפו "על מלא" את כל מערך החירום שלהם על כל רבדיו, האמריקאים והשותפות האסטרטגיות פשוט ישבו והסתכלו. בלוויינים, באמצעי איסוף סיגינטי ובטכנולוגיות מתקדמות, המערב קיבל הלילה שידור חי של "איך איראן מתנהגת ברגע האמת".

הם חשפו איפה הבכירים באמת מתחבאים, איך נראית שרשרת הפיקוד כשהקשר הרגיל קורס, ומהן נקודות התורפה של נוהל החירום החדש שלהם. כעת, כשהתברר להם שזו הייתה אזעקת שווא, האיראנים נמצאים בבעיה אסטרטגית אנושה: אין להם זמן לייצר נוהל חלופי. הקלפים שלהם מונחים על השולחן, ועיניים מערביות סרקו כל פרט ופרט.

עכשיו? עכשיו הם באמת מוכנים

טראמפ, בדרכו הלא-קונבנציונלית, הצליח לבצע את מה שאלף גיחות של מטוסי ביון לא היו עושות. הוא גרם לאויב לחשוף את עצמו מתוך פחד. הוא לא נגרר למלחמה של שבועות; הוא יצר תנאים שבהם אם וכאשר תגיע הפקודה האמיתית – היא תהיה כירורגית, קטלנית ומבוססת על מודיעין של "זמן אמת" ולא על השערות.

האיראנים חשבו שהם למדו לקחים מיוני. הם בנו חומות, הצפינו רשתות והסתתרו במעמקי האדמה. הלילה הם גילו שהחומות שקופות. בזמן שטהרן מנסה להבין אם היא ניצלה או הושפלה, בוושינגטון (וכנראה גם בירושלים) מעדכנים את בנק המטרות לפי המידע המדויק ביותר שהיה אי פעם.

איראן אולי נושמת לרווחה הבוקר כי הטילים לא נפלו, אבל היא צריכה להיות מודאגת הרבה יותר. כי עכשיו, אחרי שהם הראו לנו בדיוק איפה הם מסתתרים ואיך הם מתקשרים – האמריקאים באמת מוכנים.