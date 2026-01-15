שב"ח תושב עזה נעצר בחשד שפרץ לבית בערערה ונעצר על ידי שוטרי תחנת עירון. המשטרה הוא אותר בתוך הבית לצד מאות שקלים במזומן וסמים

שב"ח תושב עזה נעצר בחשד שפרץ לבית בערערה ונעצר על ידי שוטרי תחנת עירון. המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי הוא אותר בתוך הבית לצד מאות שקלים במזומן וסמים החשודים כאקסטזי.

מהמשטרה נמסר: "במהלך השבוע התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל אודות חשוד שפרץ לבית בכפר ערערה. שוטרי תחנת עירון ממרחב מנשה שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח החלו בסריקות וכעבור זמן קצר איתרו את החשוד בתוך הבית ועצרו אותו לצד מאות שקלים במזומן וסמים החשודים כאקסטזי".

"החשוד שוהה בלתי חוקי תושב עזה נעצר לחקירה בתחנת עירון ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום 18.1.26".

הבוקר פורסם כי : 47 שוהים בלתי חוקים ניסו לחדור לשטח ישראל בתחילת השבוע והופתעו בידי הכוחות שחיכו להם לאחר שטיפסו על הגדר. האירוע התרחש ביום ראשון בשעת לילה מאוחרת. לוחמי מג"ב פעלו סמוך לאזור התעשייה עטרות בצפון ירושלים. במהלך הפעילות הורמו רחפנים לאוויר שזיהו תנועות חשודות באזור חומת ההפרדה.