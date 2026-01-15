רשתות תקשורת ערביות, ביניהן רשת אל-ג'זירה, מדווחות כי הנשיא טראמפ העביר מסר מרגיע במיוחד לשלטונות האיראנים, והבטיח כי אין בכוונתו לתקוף את המשטר.
על פי דיווחים בינלאומיים, טראמפ העביר מסר לאיראן בשעות האחרונות כי אין בכוונתו לפעול צבאית כנגד שלטון האייתולות, לאחר שבועיים של איומים חריפים כנגד המשטר.
בנוסף לדיווחים אלה, שגריר איראן לפקיסטן, רזא אמרי, הסביר כי גם הוא קיבל מסרים דומים, וכי הוא מחזיק באינדיקציות כי לארצות הברית אין כוונה לתקוף את איראן.
בנוסף לדיווחים אלה, ברצות הברית אף מדווחים כי הצבא האמריקאי החל בהכנות להורדת כוננות באזור המזרח התיכון, ואף החלו פעולות להחזרה והצבה מחדש של החיילים שהוסרו מבסיסים באזור.
בנוסף להחזרת דיפלומטים שנמשכו בהוראת מחלקת המדינה מהנציגויות במדינות הקרובות לאיראן.
שירי מנתניה
אז המתקפה היום בלילה או לעולם לא.14:25 15.01.2026
