נראה כי הנשיא טראמפ חזר בו רשמית מכוונתו לפעול נגד המשטר האיראני, גורמים דיפלומטיים מוסרים כי טראמפ העביר מסר לאיראן כי אין בכוונתו לתקוף

רשתות תקשורת ערביות, ביניהן רשת אל-ג'זירה, מדווחות כי הנשיא טראמפ העביר מסר מרגיע במיוחד לשלטונות האיראנים, והבטיח כי אין בכוונתו לתקוף את המשטר.

על פי דיווחים בינלאומיים, טראמפ העביר מסר לאיראן בשעות האחרונות כי אין בכוונתו לפעול צבאית כנגד שלטון האייתולות, לאחר שבועיים של איומים חריפים כנגד המשטר.

בנוסף לדיווחים אלה, שגריר איראן לפקיסטן, רזא אמרי, הסביר כי גם הוא קיבל מסרים דומים, וכי הוא מחזיק באינדיקציות כי לארצות הברית אין כוונה לתקוף את איראן.

עוד באותו נושא התקפלות מביכה של טראמפ? "ההרג נפסק, חדשות טובות מאיראן" 13:34 | יאיר אמר 4 1 😢

בנוסף לדיווחים אלה, ברצות הברית אף מדווחים כי הצבא האמריקאי החל בהכנות להורדת כוננות באזור המזרח התיכון, ואף החלו פעולות להחזרה והצבה מחדש של החיילים שהוסרו מבסיסים באזור.

בנוסף להחזרת דיפלומטים שנמשכו בהוראת מחלקת המדינה מהנציגויות במדינות הקרובות לאיראן.