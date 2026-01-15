נראה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקרר רשמית את הכוונות לפעול כנגד המשטר האיראני, וחוגג בציוץ ברשתות החברתיות את "החדשות הטובות" מאיראן.
לאחר שבועות של גל הפגנות חסר תקדים בגודלו ופריסתו ברחבי איראן נגד משטר האייתולות, ולאחר שבועיים של קריאות גיבוי מצד הנשיא טראמפ למפגינים, והבטחות כי "העזרה בדרך", נראה שהנשיא טראמפ מתקפל רשמית.
לאחר שאתמול הפתיע טראמפ רבים, ורמז על שינוי כיוון, והתרחקות מכוונתו לפעול כנגד המשטר האיראני, כעת נראה כי טראמפ סוגר לחלוטין את הדלת על פעולה צבאית נגד האייתולות.
טראמפ ציטט ברשת החברתית בבעלותו "Truth Social" דיווח מרשת Fox השמרנית בו נכתב: "מפגינים איראניים לא יוצאו להורג יותר, לאחר אזהרותיו של הנשיא טראמפ".
טראמפ הוסיף לדיווח את הדברים: "אלו חדשות טובות, אני מלא תקווה שהם יימשכו!".
בעוד אמש, רבים העריכו כי הזיגזג של טראמפ הוא חלק ממהלך הסחת דעת, בדומה לדבריו של טראמפ עם משא ומתן ומגעים דיפלומטיים, שעות לפני תקיפת החמקנים באיראן במהלך מבצע עם כלביא.
אך כעת נראה כי הנשיא אכן הוריד את הרגל מהגז, ומתחיל את מה שיכולה להיות פניית הפרסה שתגדיר מחדש את כהונתו השנייה.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
גדעון
אם זה נכון הוא לא עומד במילה שלו ונותן למשטר האייתולות להרעיב את עמו ובזה ויתר על העם באיראן13:37 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ר
נחכה ונראה... בינתיים אפשר להתפלל, שמה שיהיה, שיהיה טוב...🙏13:49 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שיח
בושה וחרפה14:04 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
למה התקפלות?
אם הנשיא טראמפ הצליח בדרכי נועם להשפיע על עם שנחשב לאלים ותוקפני ולהשיג את יעדיו בדרכי שלום וללא אלימות ודין ודברים, הרי זהו נשיא חכם, אלא שלצער הכל שעל כח...
אם הנשיא טראמפ הצליח בדרכי נועם להשפיע על עם שנחשב לאלים ותוקפני ולהשיג את יעדיו בדרכי שלום וללא אלימות ודין ודברים, הרי זהו נשיא חכם, אלא שלצער הכל שעל כח יש להשיב בכח, גם מילולית. אלא ילמדו האחרים שתוקפנות ואלימות אינה משתלמת!המשך 14:40 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שיח
בושה וחרפה14:04 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ר
נחכה ונראה... בינתיים אפשר להתפלל, שמה שיהיה, שיהיה טוב...🙏13:49 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדעון
אם זה נכון הוא לא עומד במילה שלו ונותן למשטר האייתולות להרעיב את עמו ובזה ויתר על העם באיראן13:37 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר