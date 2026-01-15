לאחר שבועות של הפגנות דרמטיות, והבטחות בומבסטיות מהבית הלבן, נראה כי הנשיא טראמפ מתקפל רשמית וחוזר בו מכל כוונה לפעול נגד המשטר

נראה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקרר רשמית את הכוונות לפעול כנגד המשטר האיראני, וחוגג בציוץ ברשתות החברתיות את "החדשות הטובות" מאיראן.

לאחר שבועות של גל הפגנות חסר תקדים בגודלו ופריסתו ברחבי איראן נגד משטר האייתולות, ולאחר שבועיים של קריאות גיבוי מצד הנשיא טראמפ למפגינים, והבטחות כי "העזרה בדרך", נראה שהנשיא טראמפ מתקפל רשמית.

לאחר שאתמול הפתיע טראמפ רבים, ורמז על שינוי כיוון, והתרחקות מכוונתו לפעול כנגד המשטר האיראני, כעת נראה כי טראמפ סוגר לחלוטין את הדלת על פעולה צבאית נגד האייתולות.

טראמפ ציטט ברשת החברתית בבעלותו "Truth Social" דיווח מרשת Fox השמרנית בו נכתב: "מפגינים איראניים לא יוצאו להורג יותר, לאחר אזהרותיו של הנשיא טראמפ".

טראמפ הוסיף לדיווח את הדברים: "אלו חדשות טובות, אני מלא תקווה שהם יימשכו!".

איום איראני חדש על טראמפ: "הפעם לא נפספס"

בעוד אמש, רבים העריכו כי הזיגזג של טראמפ הוא חלק ממהלך הסחת דעת, בדומה לדבריו של טראמפ עם משא ומתן ומגעים דיפלומטיים, שעות לפני תקיפת החמקנים באיראן במהלך מבצע עם כלביא.

אך כעת נראה כי הנשיא אכן הוריד את הרגל מהגז, ומתחיל את מה שיכולה להיות פניית הפרסה שתגדיר מחדש את כהונתו השנייה.