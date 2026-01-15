אב שכול לשופטי בג״ץ בעקבות עתירות היועמ״שית להדחת בן גביר: ״רומסים את בחירת הלוחמים שנפלו בקרב”

רפי ארווס, אביו של שי ארווס הי״ד שנפל במלחמה, פרסם תגובה נוקבת המופנת לשופטי בג״ץ, שבו הביע זעם וכאב עמוק על הדיון בעתירות נגד כהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

בדבריו כתב ארווס כי רבים מהלוחמים והחיילים ובהם גם בנו שנפל בחרו בבן גביר בבחירות הדמוקרטיות. לדבריו, בעוד הלוחמים נשלחו לחזית ונפלו בקרב כדי להגן על המדינה ולהציל חטופים, שופטי בג״ץ יושבים בעורף ופועלים, לשיטתו, לביטול רצון הבוחר.

״בזמן שהם ישבו בבית והילדים שלנו נלחמו כדי לתת להם חיים, הם רומסים את זכות הבחירה הדמוקרטית של החיילים והאזרחים״, כתב. עוד הוסיף כי הציבור לא בחר בבג״ץ, וכי ההתערבות השיפוטית בהחלטות פוליטיות פוגעת בלב הדמוקרטיה.

ארווס הזכיר את נפילתו של בנו שי הי״ד באסון הנמ״ר, וציין כי הוא וחבריו יצאו לקרב במטרה להשיב חטופים ולא שבו. מתוך המקום הזה, הכאב מתעצם לנוכח מה שהוא רואה כפגיעה בזכות הבסיסית של אזרחי ישראל לבחור את נציגיהם.