גורמים בתקשורת הלבנונית טוענים כי גורמים בצבא לבנון הטיחו ביקורת נגד ישראל, לאחר שלטענתם, תקיפה ישראלית כמעט פגעה בכוחות בינלאומיים

גורמים בלבנון טוענים כי תקיפה אווירית ישראלית שבוצעה לאחרונה בדרום לבנון, כמעט גרמה לאסון. על פי הדיווחים של הרשתות הלבנוניות, תקיפה שבוצעה כנגד תשתית חיזבאללה כמעט וחיסלה כוח של יוניפ"יל וצבא לבנון.

על פי הטענה, כלי טיס בלתי מאויש של חיל האוויר ביצע תקיפה כנגד תשתיות חיזבאללה, במקרה כאשר כוח צבא לבנון וכוח שמירת השלום של האו"ם ללבנון, פעלו במרחב לפירוק מטענים ותשתיות.

התקיפה בוצעה סמוך לכוח וגרמה נזק שטחי לרכבים הממוגנים של הצבא וכוחות האו"ם.

גורמים בלבנון מסרו כי אין נפגעים לכוחות, אך גם טוענים כי האירוע היה יכול להידרדר משמעותית.