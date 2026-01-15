בן כספית הגיע להתארח בתוכנית "פגישה עם רוני קובן, ונשאל אם הוא לא הופך את ינון מגל ללגיטימי. "אני ניצב כמו אביר בימי הביניים או כמו דון קישוט במשמרת על האמת" אמר

במוצאי שבת הקרובה, יתארח בן כספית בתוכנית "פגישה עם רוני קובן". בתוכנית מספר כספית לקובן על רוני על העבודה עם ינון מגל ועמית סגל ועל הטענות שהוא "מנרמל" אותם. כספית מגיב לטענות של קובן ואומר על עצמו: "אני ניצב כמו אביר של ימי הביניים או כמו דון קישוט במשמרת על האמת. מישהו צריך להגן עליה".

פגישה עם רוני קובן – צפו:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (מתוך "פגישה עם רוני קובן" באדיבות – כאן 11, ארצה הפקות)

במהלך הריאיון מאשר בן כספית כי ינון מגל הוא "חלק ממכונת הרעל". "וזה בגלל הכישרון האדיר שלו", אומר קובן. "הוא סוג של דודו טופז של מכונת הרעל. הוא יגיד את זה על עצמו. אבל אם אתה, לוינסון וברק סרי הייתם אומרים: 'ינון לא לגיטימי, לא צריך לתת לאיש הזה במה', אז אולי הוא היה מתנדף".

נושאים נוספים שיעלו בתוכנית הם החיים תחת הלחץ על של מכונת הרעל, הפעם ההיא שסבל מהתקפי חרדה בגללה. בנוסף, אביו הביביסט, ילדות להורים שרבו ללא הפסקה, והדאגה העמוקה שלו למדינה ולכיוון שאליו היא צועדת.