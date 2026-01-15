במוצאי שבת הקרובה, יתארח בן כספית בתוכנית "פגישה עם רוני קובן". בתוכנית מספר כספית לקובן על רוני על העבודה עם ינון מגל ועמית סגל ועל הטענות שהוא "מנרמל" אותם. כספית מגיב לטענות של קובן ואומר על עצמו: "אני ניצב כמו אביר של ימי הביניים או כמו דון קישוט במשמרת על האמת. מישהו צריך להגן עליה".
פגישה עם רוני קובן – צפו:
במהלך הריאיון מאשר בן כספית כי ינון מגל הוא "חלק ממכונת הרעל". "וזה בגלל הכישרון האדיר שלו", אומר קובן. "הוא סוג של דודו טופז של מכונת הרעל. הוא יגיד את זה על עצמו. אבל אם אתה, לוינסון וברק סרי הייתם אומרים: 'ינון לא לגיטימי, לא צריך לתת לאיש הזה במה', אז אולי הוא היה מתנדף".
לכך השיב המרואיין: "היה צץ ברק סרי, בן כספית, חיים לוינסון חדשים, לא חסרים. הוא ישדר". קובן שואל את כספית אם הוא לא מרגיש כי הוא הופך את מגל לשווה ערך לו. זאת לאחר שהסכימו כי ינון מגל הוא "שופר".
"קודם כול, אני בן אדם שהערך העצמי שלו לא גבוה", משיב כספית. "אבל אתה עושה ממנו עיתונאי מכובד, לגיטימי", אומר קובן.
"לא", משיב כספית, "אני מאלץ אותו להתמודד בוקר-בוקר עם השקרים שלו ועם האמת. ואני משמיע לו עכשיו, בתקופה הזו, בוקר-בוקר מה הוא אמר ב-12 באוקטובר; שאם חמאס יישאר על הרגליים בעזה, ביבי לא יכול להיות ראש ממשלה. ואני מתעמת איתו ואני ניצב כמו אביר של ימי הביניים או כמו דון קישוט במשמרת על האמת. מישהו צריך להגן עליה".
בהמשך הפרק
נושאים נוספים שיעלו בתוכנית הם החיים תחת הלחץ על של מכונת הרעל, הפעם ההיא שסבל מהתקפי חרדה בגללה. בנוסף, אביו הביביסט, ילדות להורים שרבו ללא הפסקה, והדאגה העמוקה שלו למדינה ולכיוון שאליו היא צועדת.
