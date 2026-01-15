גנבי רכב נתפסו בשלושה אזורים שונים ברחבי יהודה ושומרון. המשטרה הודיעה על תפיסתם של החשודים ומציאת עזרים לגניבת רכבים

בפעילות נתפסו מספר רכבים ביניהם, משאית בטון ורכב שאסור לשימוש- 'משטובה', שנגנבו ממקומות שונים בארץ. החשודים שנעצרו, הועברו לחקירת המשטרה שעודנה מתנהלת. במהלך הימים האחרונים, אותרו מספר כלי רכב גנובים, ונתפסו על ידי המשטרה וצה"ל.

באחד מהמקרים, התקבל דיווח על משאית מערבל בטון שנגנבה במהלך הלילה מהעיר יבנה שבשפלה. היא אותר נוסעת באותו הזמן בכביש 60 לכיוון חברון. השוטרים עצרו את המשאית בצד הדרך. ברכב נתפס נוהג חשוד (24) תושב הפזורה הבדואית דרום, פסול לנהיגה, בחיפוש במשאית נמצאו משבש תדרים ומפתחות שונים של רכבים נוספים. החשוד נעצר והועבר לחקירה במחוז מרכז של המשטרה.

באותו היום, במהלך פעילות בעיירה הפלסטינית א-ראם שביצעו שוטרים בבנימין, נתפס רכב חשוד עם לוחיות מזויפות ובתוכו לצד הנהג, אותר סכין. בבדיקה מעמיקה, עלה כי מדובר ברכב האסור לשימוש ('משטובה') המסכן באופן ממשי את יושביו ואת כלל משתמשי הדרך. הנהג החשוד תושב רמאללה נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת בנימין.

אמש במהלך פעילות משותפת של לוחמי צה"ל מחטמ"ר יהודה יחד עם שוטרי הסיור תחנת חברון בכפר בני-נעים, אותר ונתפס רכב ללא לוחיות זיהוי. בדיקתו של הרכב העלתה כי מדובר ברכב שהוכרז גנוב מאזור תל-אביב לפני מספר שנים, והחשודה שנהגה ברכב, תושבת המקום בת 27, נעצרה על ידי השוטרים והועברה לחקירה בתחנת המשטרה חברון שבמרחב יהודה.