הטלוויזיה הממלכתית באיראן שידרה איום ישיר על חיי הנשיא דונלד טראמפ, ברמיזה להתנקשות קרובה על רקע מתיחות גוברת

הטלוויזיה הממלכתית באיראן יצאה למתקפה נגד הנשיא טראמפ, ושיגרה איום ישיר לבית הלבן לקחת את חיו של הנשיא.

במהלך השידור הממלכתי בזמן גל המחאות במדינה שידרה הטלוויזיה האיראנית איום ישיר על חיו של הנשיא, עם תמונה מהעצרת הפוליטית בפנסילבניה, בה נעשה ניסיון להתנקש בחיו של הנשיא לפני קרוב לשנתיים.

גורמים במערב רואים בשידור ניסיון להפגין כוח ולהרתיע את ארצות הברית, דווקא בשעה שבה המשטר האיראני מתמודד עם לחץ פנימי כבד, מחאות נרחבות ופגיעה בלגיטימציה שלו מבית.

המסר, ששודר בערוץ המזוהה ישירות עם השלטון, נתפס כחריג גם ביחס לרטוריקה האיראנית הקיצונית הרגילה, ועשוי להיחשב כהסתה ישירה לאלימות נגד הנשיא מכהן.

בשלב זה, לא נמסרה תגובה רשמית מהבית הלבן למקרה.