ניצחון לחדשות 12 בתביעת הדיבה של גלי ישראל נגד עמית סגל: בדיון קדם משפט שנערך, הצביע בית המשפט על כך שתביעת הדיבה של גלי ישראל קלושה

בית משפט השלום בתל אביב דחה את תביעת הדיבה שהגיש רדיו גלי ישראל נגד פרשן חדשות 12, עמית סגל. התביעה הוגשה בעקבות פרסומים של סגל על כך שבגלי ישראל מתנהל מסע הסתה נגד עיתונאי חדשות 12 וקשת שקדמו ובסמיכות להשלכת בקבוק תבערה לעבר ביתו של בעלי קשת, דודי ורטהיים.

בדיון קדם משפט שנערך בפני כב' השופט, יאיר דלוגין, הצביע בית המשפט על כך שתביעת הדיבה של גלי ישראל קלושה ובעקבות זאת גלי ישראל ביקשו לאחרונה מבית המשפט למשוך את תביעת הדיבה.