כמעט חמישה עשורים לאחר לידתה, וכמה חודשים בלבד אחרי שנחשפה לראשונה לציבור – מגיע העדכון המטלטל: בתו הסודית של פרדי מרקיורי, שנודעה בשם הבדוי ביבי, הלכה לעולמה לאחר מאבק ממושך בסרטן עמוד השדרה. היא הייתה בת 48 במותה.

הסיפור שזעזע את עולם המוזיקה נחשף לראשונה בספר הביוגרפי "באהבה, פרדי", המבוסס על יומנים אישיים שכתב מרקיורי עצמו והעביר לבתו לפני מותו בשנת 1991. לפי הספר, ביבי נולדה בשנת 1976 בעקבות קשר קצר שניהל מרקיורי עם אשתו של חבר קרוב. דבר קיומה נשמר בסוד מוחלט, ורק מעגל מצומצם ביותר היה מודע לכך – בני משפחה, חברי קווין ואהובתו לשעבר מרי אוסטין.

"הוא שמר עליי כעל אוצר"

במכתב מרגש שפורסם בספר, כתבה ביבי בכתב ידה: "פרדי מרקיורי היה ונותר אבי. הייתה לנו מערכת יחסים קרובה ומלאת אהבה מהרגע שנולדתי ועד ל-15 השנים האחרונות לחייו. הוא אהב אותי והיה מסור לי… הוא שמר עליי כעל אוצר יקר".

למרות שגדלה הרחק מאור הזרקורים, היא ידעה תמיד מיהו אביה הביולוגי. בבגרותה בחרה בקריירה בתחום הרפואה, חיה באירופה ואף הפכה לאם בעצמה – מה שהפך את מרקיורי לסב, מבלי שהעולם ידע על כך.

חשיפה – ואז פרידה

החשיפה הציבורית, שהתרחשה רק לפני חודשים ספורים, עוררה עניין עולמי ודיון מחודש בדמותו המורכבת של מרקיורי: אייקון מוזיקלי, אדם פרטי מאוד ואב מסור בסתר. כעת, עם הידיעה על מותה של ביבי, מקבל הסיפור כולו ממד טרגי נוסף.

מותה חותם פרק אנושי וכואב בסיפורו של אחד מאמני הרוק הגדולים בכל הזמנים – ומותיר אחריו שאלות, געגוע, והבנה מחודשת לכך שגם מאחורי אגדות תרבותיות מסתתרים חיים שלמים שנשמרו הרחק מהעין הציבורית.