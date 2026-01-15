גם הילדים שלכם מכורים לסדרה "כראמל"? פרקי הסיום של העונה יעלו בקולנוע, לפני השידור בכאן חינוכית, בעלות סמלית. כל הפרטים

העונה החמישית והאחרונה של סדרת הלהיט "כראמל" מבית כאן חינוכית צפויה לעלות לשידור בחודש הבא – אך שני פרקי הסיום שלה יגיעו אל הקהל מוקדם יותר, על מסך גדול. לראשונה, ההקרנות יתקיימו בכל בתי הקולנוע בישראל, במהלך סוף השבוע של חופשת הפסח (26–28 במרץ), בעלות סמלית של 10 ש"ח בלבד.

על הסדרה

הסדרה מבוססת על ספריה של מאירה ברנע-גולדברג, ומשלבת פנטזיה, הומור שנון והרפתקאות בתוך טירה מסתורית. היא מגוללת את סיפורם של שלושה אחים יתומים המגלים כי ירושתם המסתורית כוללת טירה, מפעלים וחתול ג'ינג'י אחד יוצא דופן.

רובי, האח הצעיר שזכה בחתול, מגלה כי "כראמל" הוא יצור מדבר, דעתן ובעל כוחות קסם, ההופך למנוע מאחורי הרפתקאותיהם בטירה. בין התמודדות עם מזימותיה של סוכנת הבית המרושעת לבין חשיפת סודות עבר משפחתיים, הסדרה טווה עלילת פנטזיה מלאת הומור ושנינות, המדגישה את כוחה של המשפחה (הביולוגית והמאמצת כאחד) ואת חשיבותה של חברות אמת.

"כראמל" – להיט עם שיאי צפייה ופרסים

הסדרה "כראמל", זוכת 11 פרסי האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע – בהם סדרת הדרמה הטובה ביותר לילדים בשנים 2022-2024, צברה עד היום למעלה מ־160 מיליון צפיות בפלטפורמות הדיגיטל של כאן חינוכית.

הסדרה בכיכובם של יונתן בר אור, עומרי לקס, ליר עיסא, אפרת בוימולד, לירית בלבן, יובל סגל, ליאן בן ישי, מאי קורץ, אודי גוטשלק, יונתן הורן, ענת מגן שבו, יואב דונט, עמית יגור ורבים נוספים.

ההקרנות המיוחדות מאפשרות למעריצים הצעירים (ולכל המשפחה) לחוות את הרגעים הדרמטיים של סיום הסדרה האהובה על מסך גדול, לפני השידור הרשמי.