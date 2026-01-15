מסירות בשביל המשחק: אוהד הפועל ת"א נעצר לאחר שהפר מעצר בית והגיע לדרבי התל אביבי. נגד האוהד הוגש כתב אישום על אירועי הדרבי הקודם

מסירות בשביל המשחק: אוהד הפועל ת"א נעצר לאחר שהפר מעצר בית והגיע לדרבי התל אביבי אמש (רביעי). המעצר מצטרף לתקיפות שוטרים, ו"סליק" נשק שנמצא באצטדיון. נגד האוהד הוגש כתב אישום על אירועי הדרבי הקודם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אוהדי הפועל תל אביב בדרבי | צילום: דוברות המשטרה

בנוסף אתמול נעצרו 12 חשודים בגין הפרת הסדר הציבורי, החזקת רימוני עשן ואבוקות, תקיפת שוטרים והחזקת סמים. במהלך הפעילות, ימ"ר ת"א והיס"מ, ביצעו מעצר משמעותי של חשוד, שהוציא מ"סליק" בקיר בתא השירותים של האצטדיון, שקית עם 8 רימוני עשן צה"לים תיקניים ו-17 אבוקות. כמו כן, נעצרו על ידי השוטרים מספר חשודים בהשלכת אבוקות והחזקת רימוני עשן. כלל החשודים הועברו לחקירה במשטרת יפו.

עוד באותו נושא שמינית גמר גביע המדינה: הדרבי התל אביבי הסתיים בדרמת ענק 23:34 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מהמשטרה נמסר: "במהלך היערכות משטרת ישראל לקראת משחק הדרבי בבלומפילד, בוצעה פעילות משותפת של יחידת מעוז, היחידה האמונה על פיקוח אלקטרוני בחטיבת חלופות הכליאה, בשת"פ ימ"ר ת"א במשטרת ישראל, נגד נאשם, מפוקח השוהה במעצר בית בעקבות כתב אישום בתיק "אדום בוהק".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הסליק | צילום: דוברות המשטרה

עפ"י החשד, הנאשם תושב ת"א נצפה מפר את תנאי האיזוק באופן בוטה, בזמן שהוא יוצא מביתו בניגוד לתנאים ומגיע בסמוך לאצטדיון אתמול בערב. בלשי יחידת מעוז בשת"פ בלשים מימ"ר ת"א, עצרו אתמול את המפוקח והיום יובא לבימ"ש השלום לדיון בעיניינו. פעילות זו הינה נדבך נוסף בפעולות רבות המבוצעות בשילוב זרועות בין שב"ס למשטרה למניעת פעולות פליליות ושמירה על ביטחון הציבור".