לאחר שהכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, טען שהמפכ"ל חוזר בו מבקשתו לקבל את ההתכתבויות של הפצ"רים לשעבר, יפעת תומר ירושלמי ומתן סולומוש עם עורכי דינם, המשטרה טוענת כעת (חמישי) שמדובר בפייק ניוז.
בהודעת המשטרה נמסר: "ההשלמות שדרש המפכ"ל כלל אינן השלמות חקירה ואינן נוגעות לדברים כפי שציין הכתב. דבריו של הכתב מעידים בעיקר על היעדר בקיאות בנושא ופרסום הדברים הנסמכים על השערות, יש בהם לגרום להטעיית הציבור".
גרינצייג לא נותר חייב והשיב: "מילא לשקר, אבל לפחות שיהיה איזשהו היגיון בטקסט".
טוביה
הודעת המשטרה מעידה על האיכות האנושית הירודה של מי שמופקד שם על הנושא הזה. במציאות לא רק שהמשטרה חזרה בה מהדרישה לאפשר לה לחטט במקום שביקשה, היא הודיעה לבית המשפט כי "ההשלמות שדרש המפכ"ל כלל אינן השלמות חקירה ואינן נוגעות לדברים".המשך 12:32 15.01.2026
