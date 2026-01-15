עשרות חברי הסנאט ובית הנבחרים בפלורידה, רפובליקנים ודמוקרטים, התכנסו בקפיטול עם יוסי דגן והצהירו: "נעביר את החוק להכרה ביו"ש"

הסחף מתגבר: עשרות חברי הסנאט ובית הנבחרים של פלורידה, רפובליקנים ודמוקרטים, התכנסו בקפיטול עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן והצהירו: "נעביר את החוק להכרה ביו"ש". חבר הקונגרס ג'ים בנקס הצהיר: "ריבונות היא השבת מה שנלקח מכם". יוסי דגן אמר: "הריבונות – הכרה בצדק ובערכים המשותפים שלנו"

האירוע התרחש יומיים לאחר שחברי בית המחוקקים מג'ורג'יה הודיעו שיקדמו את הצעת החוק בעד יהודה ושומרון. אמש כאמור עשרות מחברי בית הנבחרים והסנאט של מדינת פלורידה, רפובליקנים ודמוקרטים, התכנסו בבירת המדינה טלהאסי, בכינוס רחב בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

במהלך הכינוס, לאחר נאום בפני המחוקקים של ראש מועצת שומרון בנושא, הודיעו המחוקקים כי החליטו לקדם הצעת חוק להכרה ביהודה ושומרון ולאיסור השימוש במונח "הגדה המערבית" במסמכים רשמיים של המדינה, והביעו תמיכה בריבונות ישראל ביהודה ושומרון.

חבר בית הנבחרים: "זה לב הארץ התנ"כי"

הכינוס בפלורידה התקיים כחלק ממהלך אסטרטגי מתמשך של מועצה אזורית שומרון וקואליציית הארגונים של "ידידי השומרון בארה"ב", המהלך מתחזק לאחר שמדינות רבות בארה"ב מקדמות את הצעת החוק. לפני יומיים התקיים כינוס בבירת ג'ורג'יה עם עשרות מחוקקים, גם שם לאחר נאומו של ראש מועצת שומרון, הודיעו המחוקקים על קידום הצעת החוק להכרה ביו"ש.

צ'ייס טרמונט, חבר בית הנבחרים של פלורידה, הודיע בכינוס: "זהו כבוד גדול. בחוק אנחנו דורשים שכל מסמכי המדינה יתייחסו לאזור שמכונה על ידי חלק כ'הגדה המערבית' בשם ההיסטורי והמקראי – לב הארץ התנ"כי, יהודה ושומרון. הצעת החוק עוסקת בתיקון והכרה באמת, ואנו עומדים לצד זה".

ג'ים בנקס, חבר בית הנבחרים, אמר: "מדובר בריבונות – בהשבת היסוד ההיסטורי במה שבאמת נלקח מכם. פעמים רבות מדינות נכנסו ושינו שמות כדי לקחת זהות ויסוד. הצעד הזה מחזיר את החוזק ההיסטורי ואת הריבונות, ומאפשר להשיב ולהחזיק בארץ שהיא שלכם מכוח המורשת. אנחנו עומדים לצידכם בדברים האלה".

יוסי דגן על ההכרה ביו"ש: " בראש ובראשונה ערך של צדק"

דבורה טנדריץ׳, חברת בית הנבחרים מהמפלגה הדמוקרטית, אמרה: "זו הצעת חקיקה חשובה ומשמעותית לנו. ואנחנו באמת צריכים את הנתיב הזה כדי לשלוח מסר שאנחנו מעריכים את השותפות שלנו ואת בעלי בריתנו". אדם אנדרסון, חבר בית הנבחרים, אמר: "אני גאה להמשיך לתמוך בכם וכמובן בריבונותכם".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון נאם בכינוס בפני המחוקקים: "יהודה ושומרון אינם רק מבנים וכבישים, אלא בראש ובראשונה ערך של צדק. אלוהים נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, ואנחנו בונים את חבל הארץ התנ"כי כחלוצים לפני המחנה. אנו מממשים את נבואות ירמיהו, עמוס ויחזקאל – שהיהודים ישובו ויבנו מחדש את ארץ התנ"ך וירושלים. זו ארצו של עם ישראל".

"הצעת החוק הזו היא צעד אסטרטגי להגנת מדינת ישראל – ולכן להגנת כל העולם המערבי ובראשו ארה"ב. במיוחד אחרי ה-7 באוקטובר, כולנו מבינים שבנייה וריבונות ביהודה ושומרון הם הכרח לביטחון ישראל וארצות הברית, ואנו עומדים יחד. הצעת החוק להכרה ביהודה ושומרון היא הכרה בצדק ובערכים המשותפים שלנו".