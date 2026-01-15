הסתננות השב"חים לישראל: 47 שוהים בלתי חוקים טיפסו על חומת ההפרדה, ניסו לחדור לשטח ישראל בתחילת השבוע והופתעו בידי הכוחות

הסתננות השב"חים לישראל: 47 שוהים בלתי חוקים ניסו לחדור לשטח ישראל בתחילת השבוע והופתעו בידי הכוחות. המשטרה פרסמה היום (חמישי) תיעוד מהפעילות.

האירוע התרחש ביום ראשון בשעת לילה מאוחרת. לוחמי מג"ב פעלו סמוך לאזור התעשייה עטרות בצפון ירושלים. במהלך הפעילות הורמו רחפנים לאוויר שזיהו תנועות חשודות באזור חומת ההפרדה.

במהלך הפעילות הוכוונו הכוחות מהאוויר באמצעות רחפני תצפית, וזיהו תנועה חריגה של חשודים סמוך לחומת ההפרדה. הלוחמים קפצו לנקודה החשודה ופרסו מארבים. אחרי זמן קצר הם זיהו קבוצה גדולה של חשודים שמטפסת על החומה באמצעות סולם.

לאחר שהשב"חים חצו לשטח ישראל, הלוחמים פעלו למעצרם. 47 שוהים בלתי חוקיים נעצרו, והועברו לחקירה באח"מ מג"ב עוטף ירושלים. מהמשטרה נמסר: "לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ימשיכו לעמוד כחומה נצורה מול כל איום המסכן את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה".