אילנית לוי העלתה סטורי זועם בו היא מזהירה את הגבר שנגע בביתה ללא רשותה ומבהירה: "לא מתנהגים ככה. אם העבירו לכם בחיים את התחושה שזה לגיטימי, זה לא!" צפו

המנחה אילנית לוי בפנייה ישירה לגבר שנגע בביתה ללא רשותה. לוי פתחה מצלמה ופנתה ישירות אל הבחור, נזפה בו והזהירה: "אל תעשה את זה בחיים שלך יותר, הבנת? תיזהר".

אמש (רביעי) בילתה אלין גולן, ביתם של אילנית לוי ואייל גולן, במסעדת "הסלון". כששבה הביתה סיפרה לאימה כי גבר עבר לידה, ופשוט נגע בה בפניה, בפוני החדש שעשתה, בלי שהיא מכירה אותו.

האם המסורה נזעקה מייד ופנתה אליו ישירות בסטורי שלה באינסטגרם: "הבחור, הגבר – אני לא יודעת איך לקרוא לך – בן ה-20 שהיה ב'סלון' היום וראה את הבת שלי, מתוקתי אלין, ופשוט עבר ועשה לה ככה (מדגימה מחוות יד) על הפוני החדש שהיא עשתה. פשוט עבר ועשה לה ככה", פתחה לוי.

"באיזה קטע?" כעסה לוי, "אני מנסה להבין, באיזה קטע? מה נראה לך? מה נראה לך שאתה שולח ידיים לאנשים שאתם לא מכירים? לנערה? לאישה? מה זה הדבר הזה?"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אילנית לוי (מתוך אינסטגרם)

לסיום הזהירה אילנית לוי את הגבר: "אל תעשה את זה בחיים שלך יותר, שמעת? אם אתה רואה את זה, אתה יודע מי אתה – אז תיזהר."

היא הוסיפה וכתבה: "לשנייה הייתי שלווה, לשנייה!! גברים, נערים יקרים, לא מתנהגים ככה. אם העבירו לכם בחיים את התחושה שזה לגיטימי, זה לא!!"