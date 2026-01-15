יהודייה שעברה ילדות מורכבת חגגה באירוע מרגש ברית לבנה שנולד לאחר קשר שהיה לה עם גוי שממנו נפרדה לפני מספר חודשים. הברית נערכה באחת מהישיבות הגבוהות יחד עם אנשי 'יד לאחים' שמסייעים לה לשוב ליהדותה

במרכז הארץ נערך טקס ברית מילה יוצא דופן, שחתם פרק כואב במיוחד בחייה של רוני (שם בדוי). לאחר שנים של התמודדות עם התמכרויות, אלימות קשה בתוך המגזר הערבי וחיפוש עצמי בזהויות שונות, חגגה האם את הכנסת בנה בבריתו של אברהם אבינו בליווי אנשי ארגון 'יד לאחים'.

הברית נערכה באחת מהישיבות הגבוהות באזור, בהשתתפות התלמידים שכבדו את האירוע.

סיפורה של רוני התחיל כשברקע שלה, ילדות בבית מורכב, יציאה מהבית בגיל צעיר מאוד, נישואים ראשונים לאדם מוסלמי בגיל 17, קשר שהסתיים במאסר ובשיקום. היא חיה תחת הגבלות וטרור נפשי מתמיד, כשהיא חוששת לחייה מפניו ומפני חבריו, עד שהצליחה להיפרד ממנו בסיוע צמוד של 'יד לאחים'. לאחר הניתוק המורכב מהקשר האלים במגזר הערבי, רוני המשיכה לחפש את דרכה ובמהלך תקופה זו הרתה לאדם נוסף, שאינו יהודי שאיתו היא הייתה בזוגיות במשך תקופה קצרה.

בשלב זה נוצר קשר מחודש עם הארגון, ולמרות הטלטלות הרבות שעברה בין זהויות ודתות שונות, היא שמרה על רצון פנימי עמוק להתחבר מחדש לשורשיה היהודיים ולא לוותר על זהותה. במהלך הליווי הטיפולי היא אף שאלה בלב פתוח האם העובדה שהתאסלמה בעבר מונעת ממנה לקרוא תהילים, וקיבלה מענה מחזק מהרבנית שאישרה לה כי שערי התפילה תמיד פתוחים בפניה.

לאחר שנפרדה מאב התינוק מרגע היוודע לה על ההיריון, חגגה רוני את ברית המילה של בנה באירוע יהודי לחלוטין שסימל עבורה את "דרך המלך" החדשה שהיא קיבלה על עצמה. אנשי ארגון 'יד לאחים', שמלווים את רוני בתהליך השיקומי הארוך, השתתפו באירוע ונתנו לה את המעטפת התומכת שהייתה כה זקוקה לה. הרב שמואל ליפשיץ, מראשי הארגון, כובד בסנדקאות בטקס, שנתפס בעיני הנוכחים לא רק כאירוע משפחתי, אלא כניצחון הרוח על פני שנים של סבל ודיכוי.