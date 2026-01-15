לאחר שהמפכ"ל דני לוי ביקש השלמות חקירה בפרשת הפצ"רית, בין היתר בנוגע להתכתבויותיה עם עורכי דינה – המשטרה חוזרת בה

לאחר שהמפכ"ל דני לוי, ביקש גישה להתכתבויות של הפצ"רים לשעבר, יפעת תומר ירושלמי ומתן סולומוש עם עורכי דינם, כעת (חמישי) המשטרה חוזרת בה. כך דיווח אבישי גרינצייג.

נזכיר כי המפכ"ל ביקש השלמות חקירה שנוגעות להתכתבויות של השניים, אך כעת מבקשת המשטרה לגרוס את התכתבויות הוואטסאפ של התובע הצבאי הראשי מתן סולומש עם עורך דינו, ומבקשת לגרוס את ההתכתבויות של הפצ״רית יפעת תומר ירושלמי עם עורכי דינה.

לאחר שיח עם הסנגורים של השניים, עו״ד נתי שמחוני ועו״ד ז׳ק חן – המשטרה מודה כי מדובר בחומר שחוסה תחת חיסיון עורך דין לקוח, ושיש לגרוס את החומר הזה.