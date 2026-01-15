על רקע ההתקדמות בחוק הגיוס, ח"כ ישראל אייכלר צפוי להתמנות היום לסגן שר התקשורת, כך דיווח היום (חמישי) עמית סגל. המהלך הזה יוביל לכך שח"כ פינדרוס חוזר לכנסת, כלומר קול נוסף בעד חוק הגיוס.
סגל הסביר: "בלוק של ארבעה חברי כנסת חסידיים שמצביעים נגד הגיוס היה מחסל את החוק. נתניהו פירק את המוקש הזה והרוויח קול משמעותי. זה אגב לכל אלה שסברו שהוא לא באמת מעוניין להעביר את החוק".
כלומר, נתניהו רצה לסכל כל אפשרות שחוק הגיוס לא יעבור, הוא מינה את ח"כ אייכלר (שהיה חלק מאותו בלוק מתנגד) לתפקיד סגן שר התקשורת. המינוי הזה מאפשר לאייכלר להתפטר מהכנסת במסגרת "החוק הנורווגי", ובמקומו נכנס לכנסת הבא בתור ברשימה, ח"כ יצחק פינדרוס.
בניגוד לאייכלר, פינדרוס נחשב לקול בטוח לטובת החוק. למעשה, נתניהו פירק את כוח המיקוח של הקבוצה החסידית והגדיל משמעותית את הסיכוי של החוק לעבור.
2 תגובות
0 דיונים
מר בחור
נתניהו עושה הכל כדי להפיח עוד קצת חיים בקואליציה. הוא עושה הכל חוץ מלשאול מה טוב למדינת ישראל. זה לא שיקול מבחינתו.11:18 15.01.2026
דניאל
חוק בגיוס או יותר נכון חוק ההשתמטות הוא רע לעם ישראל. אי אפשר לשאת על כתפינו חלק הולך וגדל של ציבור שלא מוכן לשרת, לא לומד לימודים שיביא פרנסה ולא משלם...
חוק בגיוס או יותר נכון חוק ההשתמטות הוא רע לעם ישראל. אי אפשר לשאת על כתפינו חלק הולך וגדל של ציבור שלא מוכן לשרת, לא לומד לימודים שיביא פרנסה ולא משלם מסים. ועוד אנחנו משלמים להם על המחיה. אפילו כלכלית זה יקרוס עוד כמה שנים. ואז מה? הציבור העובד יעזוב ומדינת ישראל תהיה בורה וענייה כמו שכנותיה המוסלמים. איך החרדים נשארים חרדים בניו-יורק ועובדים?המשך 11:33 15.01.2026
