ראש הממשלה בנימין נתניהו, צפוי למנות היום את ח"כ ישראל אייכלר לסגן שר התקשורת. משמעות הדבר היא קול נוסף לחוק הגיוס

על רקע ההתקדמות בחוק הגיוס, ח"כ ישראל אייכלר צפוי להתמנות היום לסגן שר התקשורת, כך דיווח היום (חמישי) עמית סגל. המהלך הזה יוביל לכך שח"כ פינדרוס חוזר לכנסת, כלומר קול נוסף בעד חוק הגיוס.

סגל הסביר: "בלוק של ארבעה חברי כנסת חסידיים שמצביעים נגד הגיוס היה מחסל את החוק. נתניהו פירק את המוקש הזה והרוויח קול משמעותי. זה אגב לכל אלה שסברו שהוא לא באמת מעוניין להעביר את החוק".

כלומר, נתניהו רצה לסכל כל אפשרות שחוק הגיוס לא יעבור, הוא מינה את ח"כ אייכלר (שהיה חלק מאותו בלוק מתנגד) לתפקיד סגן שר התקשורת. המינוי הזה מאפשר לאייכלר להתפטר מהכנסת במסגרת "החוק הנורווגי", ובמקומו נכנס לכנסת הבא בתור ברשימה, ח"כ יצחק פינדרוס.

בניגוד לאייכלר, פינדרוס נחשב לקול בטוח לטובת החוק. למעשה, נתניהו פירק את כוח המיקוח של הקבוצה החסידית והגדיל משמעותית את הסיכוי של החוק לעבור.