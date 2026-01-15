אייל משומר, שהיה חלק ממכבי חיפה הגדולה ונבחרת ישראל בראיון אישי בפודקאסט "הקול בראש" עם אלון סגל. מגן העבר מספר העבר על משבר הפרישה, השותפות המפתיעה עם אביחי ידין, והמאבק למען ילדי הוד השרון והלומי הקרב

אייל משומר ואביחי ידין הם שני שמות שכל חובב כדורגל ישראלי מכיר. משומר, שהחל כחלוץ צעיר בהפועל כפר סבא, עשה הסבה למגן ושרף את הקו במשך 11 שנים במכבי חיפה ובנבחרת ישראל. ידין, חברו לנבחרת ולחיפה, הפך לסמל נערץ דווקא בצד האדום של תל אביב.

אבל מה קורה כשהקריירה נגמרת? בראיון מיוחד לאלון סגל בפודקאסט "הקול בראש", משומר מדבר בכנות על היום שאחרי. (ידין בוחר להישאר מאחורי הקלעים)

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אייל משומר בתכנית 'הקול בראש' באולפן סרוגים

"כמו בום חזק": משבר הפרישה

עבור ספורטאים רבים, המעבר מחיי התהילה לשגרה האפורה הוא טלטלה. משומר לא מתבייש להודות בקושי: "הפרישה זה כמו בום חזק, זה משבר. אני לקחתי שנה פסק זמן מהכול כדי לעכל ולהבין לאן ממשיכים מכאן".

הבית החדש של הילדים השקופים

לפני שלוש שנים, החליטו שני הכוכבים לקחת את הניסיון העצום שצברו ולהקים את מועדון כדורגל מכבי הוד השרון. המטרה לא הייתה רק לייצר שחקנים, אלא לתת מענה חברתי לילדים שלא השתלבו במועדון העירוני "הפועל הוד השרון".

"הקמנו קבוצת הורים ובשנה הראשונה לא גבינו כסף על האימון, נטו כדי לתת", מספר משומר. כיום המועדון מונה מאות ילדים, אך לטענת משומר, במקום לקבל רוח גבית, הם נתקלים בקשיים מצד העירייה והעומד בראשה, אמיר כוכבי. "אנחנו לא מקבלים תנאים ומתקנים" הוא משתף בכאב.

עושים כבוד ללוחמים הפוסט-טראומתיים

החלק המרגש ביותר בשיחה נוגע בפעילות הקהילתית של המועדון. משומר וידין יצרו קשר עם המרכז לבריאות הנפש "שלוותא" והחלו לאמן שם את המטופלים. "בהתחלה די פחדנו מהמפגש איתם" מודה משומר בכנות, אך מה שהחל כחשש הפך לפרויקט מעצים שמחבר בין ספורט לשיקום הנפש.

במיוחד בימים אלו, אחרי ה-7 באוקטובר, המועדון שם לו למטרה לחבק את הלוחמים. ביום שישי הקרוב יתקיים משחק מרגש בין קבוצת ההורים של המועדון לבין קבוצה של פוסט-טראומטיים. בגלל הקשיים הלוגיסטיים בהוד השרון, האירוע יתקיים דווקא במגרשי האימון בכפר סבא, סמוך לאצטדיון לויטה.

המשחק בין הורי מכבי הוד השרון לנבחרת הלוחמים יתקיים במגרשי האימון ליד איצטדיון לויטה ביום שישי בשעה 10:00. בואו לעודד ולהרים ללוחמים.