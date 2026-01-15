אחרי החיקוי של הינוקא שעורר סערה ברשת, אוראל צברי מתנצל בפני קהל העוקבים שלו וכותב: "מבקש סליחה ומחילה. צוחק על האנשים שרוכבים על הצלחה של רבנים אמיתיים וצדיקים, ולא על הרב עצמו"

אמש (רביעי) התעורר זעם הגולשים על התוכנית "ארץ נהדרת" בערוץ 12, אחרי פרסום קדימון. בהצצה שהתפרסמה, ניתן לראות רב צעיר המכונה "התינוקא" (דניאל חן) ולצידו משמש (אוראל צברי). הדימיון הברור לרב שלמה יהודה בארי, המכונה "הינוקא" עורר סערה ברשת כשעוקבים זעמו: "ללעוג לתלמיד חכם זה קו אדום שאסור לחצות".

בעקבות כך, אוראל צברי, שמככב במערכון, פרסם התנצלות וכתב: "עם ישראל היפה, אם חלילה מישהו נפגע ממני אני מבקש סליחה ומחילה. בעז"ה נזכה לעשות תשובה. אוהב אתכם אהבת אמת".

לאחר מכן, פרסם עוד הבהרה, והסביר כי המערכון בכלל לא לעג לינוקא עצמו. "חברים המערכון צוחק על האנשים שרוכבים על הצלחה של רבנים אמיתיים וצדיקים, ולא על הרב עצמו", הבהיר.

"נעשה בקומיות ובהומור דווקא נגד האנשים שעושים שימוש ציני בתורה הקדושה", הסביר צברי. "נאמר בתחילת המערכון שיש את הרב הגאון ומנגד קמים לו חקיינים שרוצים נתח בהצלחתו. אבל שוב, עם אדם נפגע או לקח אישית אני מצר על כך. אוהב אתכם".

על המערכון שעורר את הסערה

בהצצה שהתפרסמה, נראה החיקוי של הרב יושב ומנגן על אורגנית, סימן ההיכר של הינוקא. לצידו עוזרו הנאמן, בגילומו של אוראל צברי. הקריין מציג את הרב כ"בעל הידע המופלג בתורה שהפך לתופעה", אך הסאטירה מציגה את הדמות כמי ש"עושה בינג' על התורה".

בהמשך הסרטון, העוזר מבקש להדגים את זיכרונו הפנומנלי של הרב ושואל אותו על פסוק מספר מלכים א'. לאחר שהרב מצטט פסוק, העוזר נשאל אם הציטוט נכון ומשיב: "אני לא יודע. מי אני שאני אבדוק את הרב? אני עפר לרגליו".