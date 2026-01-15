שב"כ ומשטרת ישראל עצרו שני תושבי לוד שהעבירו חלקי נשק לתושב פלסטיני אשר עומד בקשרים עם פעילי טרור באיו״ש ומסייע להם להתחמש

בפעילות משותפת של שב"כ ומחוז מרכז של משטרת ישראל במהלך השבועות האחרונים, נעצרו לחקירה שני אזרחים, תושבי לוד – חמדאן עצאם חמדאן אבו לבדה, בן 25 ומחמד חסן חליל אמסאעד, בן 25. כמו כן, נעצר אחמד מוחמד צאלח עואד, בן 33, פלסטיני, תושב עורתא שבאזור שכם.

החקירה החלה לאחר שמחמד אמסאעד נתפס כאשר ניסה להיכנס ליהודה ושומרון כשברשותו מעל ל-500 מחסניות M16. לאור האמור, הועבר לחקירה בשב"כ במסגרתה עלה כי המחסניות יועדו להגיע לידיו של אחמד עואד, אשר עומד בקשרים עם פעילי טרור באיו"ש ומסייע להם להתחמש.

במהלך החקירה עלה כי ספק המחסניות הינו אבו לבדה אשר יחד עם מחמד אמסעד פעלו להעביר לידי אחמד עואד ביהודה ושומרון את חלקי הנשק. גורמי ביטחון מציינים כי הכנסת אמל"ח או חלקיו לתוך תחומי יהודה ושומרון מהווה איום ביטחוני ישיר, שכן עלול להתגלגל לידיהם של פעילי טרור.

בתום החקירה, פרקליטות מחוז מרכז תגיש כתבי אישום נגד שני האזרחים הישראלים. תיקו של תושב עורתא מטופל בתביעה הצבאית בשומרון. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות טרור, וינקטו באמצעים העומדים לרשותם, על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות אשר יש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה.