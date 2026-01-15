סגנית הנשיא השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, מעדכנת היום (חמישי) כי הדיון במשפט נתניהו שהיה אמור להתקיים ביום ראשון – מבוטל.

בהחלטה נמסר: בהחלטה מאתמול נפלה טעות בעניין העד שאמור היה להעיד ביום ראשון. מכל מקום – בשל נסיבות אישיות של אחד משופטי ההרכב, הדיון הקבוע ליום ראשון 18.1.2026 מבוטל. הדיון הבא קבוע ליום שני 19.1.2026, לשמיעת עדותו של נאשם 1. הדיון יתקיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.