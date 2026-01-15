סגנית הנשיא השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, מעדכנת היום (חמישי) כי הדיון במשפט נתניהו שהיה אמור להתקיים ביום ראשון – מבוטל.
בהחלטה נמסר: בהחלטה מאתמול נפלה טעות בעניין העד שאמור היה להעיד ביום ראשון. מכל מקום – בשל נסיבות אישיות של אחד משופטי ההרכב, הדיון הקבוע ליום ראשון 18.1.2026 מבוטל. הדיון הבא קבוע ליום שני 19.1.2026, לשמיעת עדותו של נאשם 1. הדיון יתקיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.
א
שופטים רקובים, מאלצים את נתניהו להעיד 3 פעמים בשבוע, ובניגוד לכל אזרח במדינה, במשפט תפור שהתרסק לחלוטין עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו עוד בתחילתו!ועכשיו כשנתניהו במערכה לחיסול משטר האייטולות, ביחד עם חיסול חמאס וחיזבאללה, הוא צריך לבקש את רשות השופטים לבטל דיון במשפט!המשך 10:34 15.01.2026
שופטים רקובים, מאלצים את נתניהו להעיד 3 פעמים בשבוע, ובניגוד לכל אזרח במדינה, במשפט תפור שהתרסק לחלוטין עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו עוד בתחילתו!ועכשיו כשנתניהו במערכה לחיסול משטר האייטולות, ביחד עם חיסול חמאס וחיזבאללה, הוא צריך לבקש את רשות השופטים לבטל דיון במשפט!המשך 10:34 15.01.2026
חננאל
ברור ביבי היה גיבור גדול לפני המשפט עכשיו הוא בגובה שטיח עובר מתחת לשולחן. רברבן הזה הולך לנשיא שכנראה סגר איתו לפני המשפט אתמוך בך ותעזור לי לצאת. מהמשפט אם אכן נכונים הדברים שניהם צריכים לשבת בכלאהמשך 10:32 15.01.2026
ברור ביבי היה גיבור גדול לפני המשפט עכשיו הוא בגובה שטיח עובר מתחת לשולחן. רברבן הזה הולך לנשיא שכנראה סגר איתו לפני המשפט אתמוך בך ותעזור לי לצאת. מהמשפט אם אכן נכונים הדברים שניהם צריכים לשבת בכלאהמשך 10:32 15.01.2026
