בשורה אדירה לתושבי ירושלים. הקו הירוק של הרכבת הקלה בין תחנת הטורים למלחה, יתחיל בימים הקרובים בנסיעות מבחן.

מדובר בקו ישיר מתחנה מרכזית לאצטדיון טדי ולארנה, מה שיקל על עומסי התנועה באזור בזמן משחקים. אבל גם קו שמחבר את שכונות דרום ירושלים עם האוניברסיטה העברית ועם הרכבת הקלה הצפי לפתיחת מקטע זה הוא חודש מרץ 2026 כאשר נסיעות הניסיון אמורות להתחיל בינואר 2026. הקו המלא כולל המקטעים בירמיהו, בר-אילן, גבעת שאול וגילה אמור להיפתח בדצמבר 2026.

הקו הירוק במלואו יחבר את שכונת גילה שבדרום העיר לשכונת הגבעה הצרפתית בצפונה. אורך הקו כ-20 קילומטרים ולאורכו יהיו 42 תחנות נוסעים. הקו ישיק לקו האדום הקיים בכניסה לעיר, בתחנת בנייני האומה.