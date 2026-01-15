האלוף במיל' יפתח רון טל, התייחס למצב הביטחוני באיראן וטען: "הפור נפל, ארצות הברית של טראמפ תתקוף באיראן"

האלוף במיל' יפתח רון טל, לשעבר ראש זרוע היבשה, אמר הבוקר (חמישי) ביומן הבוקר ברדיו מורשת: "הפור נפל, ארצות הברית של טראמפ תתקוף באיראן. ההתחייבות של טראמפ חזקה מההתחייבות לתקוף בפורדו".

אמש, הוא התייחס ברדיו 103fm להשפעות של מבצע 'עם כלביא' להתקוממות האזרחית. "מה שהצית את כל התהליך זה 'עם כלביא', הם פשוט הראו להם שזה בלון נפוח, כל היכולות הביטחוניות, זה העביר לעם שמדובר בדמגוגיה ולא כוח אמיתי, חיסלנו להם צמרת שלמה, ההגנה האווירית רוסקה. לפי דעתי זה הביא את שעת הכושר כי הם מדוכאים".

"קשה לי להאמין שאפשר יהיה למנוע התקפה אמריקאית, הפרטים לא חשובים – יש הצהרה של הנשיא. מהניסיון שלנו, כשהאמריקאים תוקפים הם לא תוקפים דרדלה. במבצע 'עם כלביא' הם הצטרפו עם מסה ענקית של תקיפה שאפשרה את הפגיעה בפורדו. אני חושב שהתוכנית האמריקאית ברמה של פקודה לביצוע כבר יצאה".

עוד באותו נושא "ברגע שארה"ב תתקוף באיראן – הכל ישתנה" 09:26 | קובי פינקלר 1 0 😀 👏

עוד הוא הוסיף: "אני לא אופתע אם כשהדברים האלה יתרחשו כולל התקיפה האמריקאית, תתחיל זליגה כולל מהבסיג' שכל מה שמעניין אותם זה הכסף. הצבא האיראני עצמו לפי דעתי הוא ההנהגה הצבאית שתצטרף לציבור האיראני במסע הקצר שהם יצטרכו לעשות לעבר ההמון האיראני.

לא צריך חוזק, צריך 10 טנקים עם כמה פגזים, הנהגה אזרחית יש לאיראן אבל בגלל שאין מישהו אחר הבן של השאה יהיה ההנהגה. הדבר הכי חשוב הוא שאנחנו בנקודת האל-חזור, אין דרך נסיגה. אנחנו לא במציאות שתחזיר אחורה את הציבור לבתים לפני שיסתייע בידם למגר את המשטר הזה".