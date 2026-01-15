פרשננו הצבאי קובי פינקלר, בסקירה ביטחונית רחבה, מתייחס לסיכויים שאיראן תתקוף בישראל, ועד לפצצות חודרות הבונקרים שארה"ב יכולה לחסל איתן את חמינאי

ברקע הדיווחים על כך שארה"ב תתקוף בקרוב באיראן, פרשננו הצבאי קובי פינקלר, בסקירה ביטחונית רחבה, החל מאיראן ועד ההשפעות על חיזבאללה, חמאס ויהודה ושומרון. הוא מציין כי ישראל הצליחה במהלך אסטרטגי לגרום לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, להוביל את המערכה מול איראן במקום ליזום אותה בעצמה.

על פי הסקירה, למרות המתיחות, הנחת העבודה הנוכחית היא שהסבירות שאיראן תתקוף את ישראל ראשונה היא נמוכה עד נמוכה מאוד. לכן, נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף וניתן להמשיך בשגרת הלימודים והעבודה.

עם זאת, התמונה עלולה להשתנות ברגע: הנשיא האמריקני הצהיר כי אם תהיה תקיפה, היא תהיה "מהירה וקטלנית". מהלך כזה ישליך מיד על כל הגזרות – מחיזבאללה ועד יהודה ושומרון, ויחייב שינוי מיידי בהנחיות לציבור, גם אם לא מדובר בכניסה מיידית למקלטים. גורמי צבא מדגישים כי הפעם המטרה היא פתרון יסודי ("לתמיד") ולא עוד סבב לחימה רגיל.

במישור המבצעי, הבהיר פינקל, כי למנהיג העליון חמינאי אין באמת מקום מסתור בטוח. גם אם הוא שוהה בבונקר עמוק, לארצות הברית יש פצצות חודרות בונקרים המסוגלות להגיע אליו. הודגש כי לישראל ול-ארה"ב יש יכולות להשמיד את שרידי הגרעין, הטילים ומרכזי משמרות המהפכה.

עם זאת, הניתוח הפסיכולוגי של האויב מטריד: בניגוד למנהיגים חילוניים בעבר, ההנהגה האיראנית מונעת מאידיאולוגיה דתית קיצונית. חמינאי לא יבחר בבריחה עם כסף, אלא ינקוט בגישת "תמות נפשי עם פלישתים" וינסה לפגוע בישראל גם במחיר חייו.

פינקלר הדגיש כי מדובר במלחמת דת מול דור שלםף כ-250,000 אנשי משמרות המהפכה, שחונך מגיל אפס על שנאת ישראל והעולם המודרני. כמו במקרה של חמאס ודאע"ש, ניתן לחסל תשתיות, מפקדים ונשק, אך את האידיאולוגיה והרעיון קשה מאוד לחסל. הפלת המשטר היא תהליך מורכב שלא יקרה ביום אחד, שכן התשתית נבנתה במשך עשרות שנים.

לסיכום, המסר לציבור הוא כפול: מצד אחד, כרגע אין שינוי ויש להמשיך בשגרה; מצד שני, יש להיות ערוכים לשינוי מהיר במקרה של תקיפה אמריקנית. צה"ל ערוך ופועל כל העת, והתחזית מסתיימת בנימה אופטימית שגם אם תהיה מתקפה שכזו, בסופה ישראל תקום למציאות ביטחונית טובה הרבה יותר לשנים הקרובות.

