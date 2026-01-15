לאחר יממה של משקעים חריגים ורוחות עזות, בשירות המטאורולוגי מסכמים את אירועי מזג האוויר האחרונים ומביטים קדימה לעבר המערכת הבאה. על פי נתוני השירות, "הסערה של אתמול הסתיימה לאחר שהביאה איתה, מעבר למשבי רוח עזים, גם כמויות גשם שוברות שיאים בכמה מקומות".
במוקד הסערה עמדו אזור לכיש והרי המרכז. מהשירות נמסר כי היישובים הבולטים שבהם נשברו שיאים הם "תימורים ומשואות יצחק בחוף הדרומי", בעוד ש"שאר הכמויות הגבוהות נמדדו בהרים, ובעיקר בהרי המרכז". באשר למצב הים, מציינים המטאורולוגים כי "הים, שעדיין מסוכן, יורד בהדרגה".
לפי התחזית המעודכנת, אנו נמצאים כעת בחלון זמן רגוע יחסית. "ביומיים הקרובים צפויה הפוגה בגשמים, למעט אפשרות לטפטופים פה ושם", אך המגמה עתידה להשתנות בקרוב.
התחזית לימים הקרובים:
שבת: "בשבת צפוי שינוי, ובמהלך היום יתחילו לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים".
יום ראשון: "הגשם יתחזק, וירד מדי פעם מהצפון עד צפון הנגב". בשירות מזהירים כי "יתכנו הצפות מקומיות בחוף, ושיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח ומדבר יהודה" ומוסיפים כי "יהיה קר".
שני והמשך השבוע: "ביום שני הגשמים יחלשו ויפסקו בהדרגה. בהמשך השבוע תחול התחממות הדרגתית".
