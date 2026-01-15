הביטוח הלאומי פרסם היום (ה') הודעה רשמית המבקשת להרגיע את הציבור ולהזים שמועות כוזבות המופצות בשעות האחרונות ברשתות החברתיות. על פי אותן שמועות, בשל המצב הביטחוני, עבר הביטוח הלאומי למתן שירות טלפוני בלבד – טענה שהופרכה מכל וכל על ידי הארגון.
"בשעות האחרונות מופצות שמועות על כך שהביטוח הלאומי עבר לשירות טלפוני בלבד בעקבות המצב הביטחוני", נמסר בהודעת הארגון. "נציין, מדובר בשמועות שווא – והשירות בביטוח הלאומי ממשיך כבשגרה".
בביטוח הלאומי מבקשים מהציבור לגלות אחריות ולא להסתמך על הודעות המועברות בערוצים לא רשמיים. בארגון מדגישים כי כל עדכון רשמי בנוגע לשינויים בשירות, במידה ויהיו כאלה, יפורסם אך ורק באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ובערוצי הסושיאל הרשמיים, הכוללים את ערוץ הוואטסאפ, הטלגרם, האינסטגרם, הפייסבוק והטיקטוק.
