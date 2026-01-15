‏ד"ר מאיר ג'בדנפר, מומחה לאיראן, מתאר כי מה שקורה באיראן בימים האחרונים, הוא טבח נוראי: "יורים על מפגינים עם קלצ'ניקוב, נכנסים לבתי חולים ויורים לחולים בראש"

‏ד"ר מאיר ג'בדנפר, מומחה לאיראן, עדכן היום (חמישי) ברדיו 103fm לגבי מצב המחאות: "זה הטבח הכי גדול שקרה בהיסטוריה העכשווית של איראן, יורים על מפגינים עם קלצ'ניקוב, נכנסים לבתי חולים ויורים לחולים בראש. יש טנקים ברחובות, פחות מפגינים כי יש המון אנשי ביטחון, ומילציות מעיראק ואפגניסטן".

עוד הוא ציין שינוי בהתייחסות באיראן למלך האיראני לפני המהפכה -השאה: "הוא היה רודן, אבל כל פעם שאומרים את השם שלו באיראן אומרים זכרונו לברכה. בנו הוא כנראה המנהיג היחיד של האופוזיציה, כי המשטר טיפל בכל האופציות בתוך המדינה".