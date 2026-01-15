תנועת רגבים ומועצה אזורית בנימין הגישו עתירה בדרישה לחייב את שר הביטחון והמנהל האזרחי להרוס חמישה מתחמי מגרטות ענק בלתי חוקיות שמפרקות אלפי כלי רכב גנובים ומשמשות לייצור "משטובות" המשמשות מחבלים לפיגועים

תנועת רגבים בשיתוף עם המועצה האזורית בנימין הגישו הבוקר (ה) עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שר הביטחון, מפקד פיקוד המרכז וראש המנהל האזרחי, בדרישה לנקוט באופן מיידי בפעולות אכיפה והריסה כנגד חמישה מתחמי ענק של מגרטות רכבים בלתי חוקיות ומזהמות הפועלות בצמוד לכביש 4460 בין הכפרים קיביא ונעלין במערב בנימין.

המגרטות הבלתי חוקיות ממוקמות בשטח C הנמצא בשליטה ישראלית מלאה, מהוות סכנה ביטחונית ובטיחותית חמורה. המתחמים מהווים מוקד אליו מגיעים אלפי רכבים גנובים וכן רכבים שהורדו מהכביש, שמפורקים לחלקי חילוף או מוחזרים לפעילות ונסיעה בכבישי יו"ש כ"משטובות" בלתי חוקיות. בעתירה הדגישו כי "סחר בלתי מורשה בגרוטאות וחלקי חילוף הוא הגורם העיקרי למכת גניבות הרכב הקיימת בתחומי מדינת ישראל מזה שנים רבות".

ברגבים מוסיפים כי מחבלים מעדיפים להשתמש ברכבים אלו שאינם מופיעים במרשמים כדי לבצע פיגועי דריסה וירי ובכך לחמוק ממערכות הביטחון בכבישי יהודה ושומרון.

העתירה חושפת תמונת מצב מדאיגה של זיהום סביבתי חמור ובלתי הפיך בו פעילות המגרטות גורמת לחלחול רעלים ושמנים לקרקע ולמי התהום ללא כל בקרה, נזק אקולוגי אדיר שעתיד להשפיע דורות קדימה. מיקומן של המגרטות בצמוד לכביש הראשי יוצר "מלכודות מוות" תחבורתיות עם צמתים פיראטיים וכניסה לא מוסדרת של רכבים מהווה סיכון חמור ומיידי למשתמשי הדרך.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ: "המגרטות שפועלות בבנימין בצורה בלתי חוקית מסכנים את תושבי האזור, בהיבט הסביבתי, הבטיחותי והביטחוני, ועליהן להיסגר בהקדם האפשרי. העובדה אלפי כלי רכב גנובים ומפורקים פועלים כאן בחסות היעדר אכיפה מוכיחה פעם נוספת שהגבולות הדמיוניים שהצבנו בדמות גדר ההפרדה אינם עונים על המציאות בשטח. אי אפשר לקבל מצב שבו כבישים הופכים למלכודות מוות, קרקע ומי תהום סופגים נזקים שנשלם עליהם במשך דורות, ורכבים ממגרטות אלה משמשים לביצוע פיגועים.

אני קורא למערכת הביטחון, למנהל האזרחי ולגורמי האכיפה לקחת אחריות עכשיו – לפעול במהירות ובנחישות להרוס ולהסיר את המתחמים הבלתי חוקיים, לחזק את הפיקוח המרחבי ולמנוע את המשך השימוש ברכבים מסוכנים אלה. חיי התושבים והבטיחות על הכבישים קודמים לכל שיקול אחר."

רועי דרוקר רכז יו"ש ברגבים: "חבל ארץ שהופך לארץ הפקר. מכת גניבות הרכבים מתרחשת כאן מתחת לאף של מדינת ישראל. אלפי רכבים גנובים מערי המרכז עוברים מדי לילה ומשמשים כמקור זול לחלקי חילוף ועל הדרך מזהמים באופן אנוש את הסביבה. בשנים האחרונות אנו עדים לשיפור האכיפה בשטחי המדינה אך בתחום הפעילות הפלילית והביטחונית של המגרטות המדינה מעלימה עין. שוב אנו נאלצים לפנות לבית המשפט כדי להורות למערכת הביטחון לבצע את המוטל עליה ולעצור את ההפקרות ויפה שעה אחת קודם"