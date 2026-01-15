המגישה אילה חסון התייחסה למצב הביטחוני ואמרה: "עם יד על הדופק בנושא איראן". במקביל, דובר צה"ל מסר: "אנחנו ערוכים לכל התפתחות"

המגישה אילה חסון התייחסה למצב הביטחוני מול איראן, ואמרה: "‏עם יד על הדופק בנושא איראן". נזכיר כי אמש, דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין צייץהודעה מיוחדת, על רקע הדיווחים לתקיפה אפשרית באיראן ותגובה איראנית בישראל.

"אני ממשיך לעדכן: אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר – צה״ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. בימים האחרונים הרמטכ״ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות", כתב דפרין, והוסיף: "הרמטכ״ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים".

"המחאות באיראן עניין פנימי. ערוכים לתרחישי הפתעה"

"אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה״ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור. בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. צה״ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אעדכן במידה ויידרש בכל שינוי".