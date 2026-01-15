במערכת הביטחון מעריכים כי חיזבאללה והחות’ים עלולים להגיב אם ארה״ב תפעל באיראן, אם זאת ייתכן כי טהרן עצמה תנסה להימנע מירי ישיר לעבר ישראל

בישראל נערכים לאפשרות של ירי תגובה ממספר זירות, מלבנון ועד תימן, על רקע ההערכות כי ארצות הברית עשויה לפעול צבאית נגד איראן.

במערכת הביטחון מדגישים כי ההיערכות מתבצעת ברמת הכוננות הגבוהה ביותר, גם אם התרחיש של תגובה איראנית ישירה לעבר ישראל אינו נחשב לוודאי בשלב זה.

לפי הערכות ביטחוניות, במקרה של תקיפה אמריקנית באיראן, קיימת סבירות שגורמים הפועלים בחסות טהרן, ובראשם חיזבאללה בלבנון והמורדים החות’ים בתימן, ינסו להפעיל לחץ על ישראל באמצעות ירי רקטות, טילים או כלי טיס בלתי מאוישים. בישראל לוקחים בחשבון גם ניסיונות לפגיעה במרחב הסייבר ובעורף האזרחי.

עם זאת, על פי דיווח של כרמלה מנשה ברשת ב הבוקר, גורמים במערכת הביטחון מעריכים כי איראן עצמה עשויה להימנע מירי ישיר לעבר ישראל, בין היתר בשל החשש שמהלך כזה יוביל לצירופה הרשמי של ישראל למערכה, ולגלגול העימות למלחמה אזורית רחבה יותר, תרחיש שטהרן מבקשת להימנע ממנו בעת הזו.

בתוך כך, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מקיים בימים האחרונים הערכות מצב תכופות עם בכירי צה"ל וראשי מערכת הביטחון, לנוכח ההתפתחויות באזור. כחלק מההיערכות, תוגבר מערך ההגנה האווירית ברחבי הארץ, וחיל האוויר נמצא בכוננות גבוהה למגוון תרחישים – החל מירי טילים ורקטות, דרך חדירת כטב"מים ועד ניסיונות תקיפה בזירת הסייבר