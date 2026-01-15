בבית הלבן בוחנים תקיפה מהירה שתכה בלב משטר האייתוללות מכה עוצמתית ומכרעת, כזאת שלא תגרור אותה למלחמה אזורית ארוכה וממושכת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבקש, אם וכאשר תתקבל החלטה על פעולה צבאית באיראן, שזו תהיה תקיפה קצרה, עוצמתית ומכרעת, כזו שלא תיגרר למלחמה ארוכה. כך דווח הלילה (חמישי) ברשת NBC, מפי גורמים אמריקנים המעורים בדיונים בבית הלבן.

לפי הדיווח, בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע למועד או לאופי התקיפה האפשרית. עם זאת, גורם המעורב בהתייעצויות הבהיר: "אם הוא יחליט על תקיפה, הוא רוצה שזה יהיה סופי". לדבריו, הנשיא טראמפ אינו מוכן למהלך צבאי שיותיר את ארצות הברית שקועה בעימות מתמשך מול טהרן.

עוד נמסר כי יועציו של טראמפ מתקשים להבטיח לו שמהלך צבאי אמריקני יביא לקריסה מהירה של משטר האייתוללות. בנוסף, בממשל מעריכים כי תגובה איראנית תהיה חריפה, וקיים חשש שבשלב זה אין לארצות הברית פריסה מספקת של אמצעי הגנה באזור המזרח התיכון.

על רקע אי-הוודאות, ההערכה בוושינגטון היא שטראמפ עשוי לבחור באפשרות של תקיפה מוגבלת, שתשאיר בידי ארצות הברית מרחב פעולה להחרפה עתידית, אם יוחלט לצאת למהלך צבאי בכלל. הגורמים הדגישו כי מדובר בתמונת מצב דינמית, המשתנה במהירות.

בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס התייחס טראמפ להתפתחויות ואמר: "בין אם המשטר באיראן ייפול או לא, זו הולכת להיות תקופה מעניינת".

במקביל, המתיחות באזור ניכרת גם בשטח. איראן הודיעה על סגירה זמנית של המרחב האווירי שלה למשך כשעתיים, למעט טיסות בין-לאומיות שקיבלו אישור מיוחד. בעיראק דווח על פעילות מוגברת של מטוסי קרב בשמי המדינה. מקור ביטחוני מסר לרשת “ניוזניישן” כי נושאת מטוסים אמריקנית צפויה להיות מוסתת מים סין הדרומי לעבר המזרח התיכון.

גם חברות תעופה וגופים דיפלומטיים מגיבים למצב: חברת אייר אינדיה הודיעה כי תסיט את טיסותיה מנתיבים העוברים מעל איראן, ושגרירות ארצות הברית בדוחה המליצה לאנשי צוות אמריקנים בקטר להימנע מהגעה לבסיס אל-עודייד, אלא אם הדבר הכרחי.

העיניים נשואות כעת לוושינגטון, כשהשאלה המרכזית נותרת פתוחה: האם טראמפ יבחר להפעיל כוח, ואם כן, עד כמה רחוק הוא מוכן ללכת.