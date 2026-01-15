דובר צה"ל הודיע הבוקר כי לוחם צה"ל במילואים מחטיבת ירושלים (16) נפצע באורח קשה אתמול (ד׳), כתוצאה מפליטת כדור בצפון רצועת עזה.
הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.
במהלך פעילות של כוחות החטיבה הצפונית להשמדת תשתיות טרור בצפון הרצועה, הכוחות איתרו במהלך השבוע משגר טעון עם רקטה מכוונת לשטח מדינת ישראל.
בפעילות נוספת של כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 בדרום הרצועה, הכוחות איתרו משגר בעל מספר קני שיגור ורקטה שהונחה לצד המשגר. המשגר והרקטה הושמדו על ידי הכוחות.
מצה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
