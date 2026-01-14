השב"כ מודיע הערב כי ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הודיע היום (ד׳) על מינויו של נ' לתפקיד סגן ראש השב״כ. המינוי אושר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו וייכנס לתוקף בחודש הקרוב.
לפי הודעת השב"כ, נ׳, החל את דרכו בשירות כרכז במרחב דרום, במשך שירותו מילא תפקידים שונים ומגוונים, הן בשטח והן במטה. לאחר פרישתו שימש נ׳ במספר תפקידים במערכת הביטחונית והציבורית. הוא יחליף בתפקיד את סגן ראש השירות הנוכחי ש׳, אשר יסיים את תפקידו, לאחר 30 שנות שירות בארגון.
ש' שימש כממלא מקום ראש השב"כ בתקופה שבין התפטרות רונן בר לכניסתו של זיני לתפקיד.
"ראש השב״כ הודה לש׳ על נכונותו לשמש כסגנו בתקופה חשובה זו ושירותו המשמעותי לביטחון מדינת ישראל", נאמר בהודעת השב"כ.
אמת
הגיע הזמן להתקדם להווה,להפריד דת ממדינה ולשלול את הזכויות מהמשתמטים! למה? ידעתם שכולנו הולכים לגיהנום?(בדתות אחרות...)23:07 14.01.2026
