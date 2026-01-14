ששה מטוסי תדלוק אמריקאים המריאו מהבסיס האווירי אלעודיד בקטאר ופנו דרומה. במקביל מטוס ביון עושה סיבובים מעל איחוד האמירויות

לקראת תקיפה באיראן. בשעה האחרונה המריאו ששה מטוסי תדלוק אמריקאים מהבסיס האווירי אלעודיד בקטאר ופנו דרומה.

במקביל, מטוס מטוס מעקב ופיקוד אמריקאי, עושה סיבובים מעל איחוד האמירויות, מה שבדרך כלל מצביע על טיסת ביון שנועדה לקלוט מודיעין מהאוויר.

נזכיר כי התקיפה האמריקנית שסיימה את מבצע עם כלביא, התרחשה באמצעות מטוסי B-2 שהמריאו מארה"ב ותקפו באיראן. בטיסות ארוכות מעין אלה, כמו גם מטוסי תקיפה מטווח בינוני שמגיעים מרחוק, דורשים תדלוק אווירי ולא מן הנמנע שהמראת המטוסים קשורה לתקיפה קרובה.

מאידך, ישנה אפשרות שמדובר על פינוי הבסיס האווירי הענק בקטאר מחשש לתקיפה איראנית. בימים האחרונים מפנים האמריקאים את הבסיסים הגדולים שלהם במזרח התיכון מאנשים לא חיוניים, מחשש למכה מקדימה איראנית או מתקפת תגובה. האיראנים גם תקפו את הבסיס הזה, בצורה סימלית אמנם, במטח טילים, בתגובה על הפצצת הכור בפורדו.

הערב הודיע דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות בעורף: "אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר – צה״ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות", כתב דפרין בהודעה.

"‏בימים האחרונים הרמטכ״ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות. הרמטכ״ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים. ‏אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה״ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור. בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. ‏צה״ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".