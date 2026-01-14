בקללות ואיחולי מוות, כך הגיבו בלשכת ראש הממשלה לרצח ששת החטופים במנהרה ברפיח.
כתב i24 אבישי גרינצייג חשף הערב עוד תמלולי שיחות בין עובדי לשכת ראש הממשלה, ובהם הדובר אלי פלדשטיין וראש הסגל צחי ברוורמן מיד לאחר ההודעה על מציאת גופות ששת החטופים במנהרה ברפיח: הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, כרמל גת, אלמוג סרוסי, אלכס לובנוב ואורי דנינו הי"ד.
"יטלטל את הביצים של גלנט"
עם תחילת התפשטות השמועות על האירוע הנורא, כתב אלי פלדשטיין לצחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו: "אנחנו באירוע פסיכי… חטופים קרה האירוע הכי נוראי מאז תחילת המלחמה וזה יטלטל את הכל". תגובתו של ברוורמן, שהגיעה תשע דקות לאחר מכן, הייתה חריפה: "יטלטל את הביצים של גלנט".
בהמשך ההתכתבות, ברוורמן לא חסך במילים קשות והוסיף: "רק חבל שלגלנט אין ביצים שיספור את הימים שלו ויתאבד",. דברים אלו נכתבו על רקע קריאתו הצפויה של גלנט לקבינט להפוך את ההחלטה בעניין ציר פילדלפי בעקבות הרצח.
"היום הוא בוכה"
מההתכתבויות עולה כי סביבת ראש הממשלה, הכוללת את יונתן אוריך, עופר גולן ואחרים, ריכזה מאמצים "סביב גלנט". אוריך הנחה את פלדשטיין לתדרך את עורכי המהדורות בציטוטים של נתניהו נגד גלנט מישיבת הקבינט, וכתב לו: "אתה מתדרך על גלנט היום הוא בוכה".
ההתכתבויות הללו, שכוללות עדכונים שוטפים על פרטי הרצח ("תשמע הם ירויות בראש כולם") עוד לפני שהגופות יצאו מהמנהרה, מוכיחות את קרבתו הבלתי מעורערת של פלדשטיין ללשכה. זאת, בניגוד לטענות סביבת נתניהו לאחר התפוצצות "פרשת המסמכים" לפיהן פלדשטיין מעולם לא עבד בלשכה.
לב
מה עוד יש לדון לשכה של מאפיה הראש אם כל העוזרים מתי התפטר מהם כל חצי שעה פרשיה חדשה אנשים מפחדים ללפתוח חדשות בגלל הצפי לפרשיות שחיתות...
מר בחור
נתניהו מסר בתגובה שהוא לא מכיר את ברוורמן ומעולם לא שמע על גלנט.22:27 14.01.2026
יעקב ל
מה רע בזה ? גלנט עצר את התקיפה על עזה,לא נשכח22:31 14.01.2026
מר בחור
לב
