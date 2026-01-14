לאחר שבעה חודשים של היעדרות מהמסכים, יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, העניק הערב (רביעי) ראיון נרחב לחדשות 12. בשיחה עם עמית סגל ובן כספית, הציג גנץ עמדות המרחיקות אותו משותפיו באופוזיציה ומסמנות קו עצמאי חדש.

במרכז הראיון עמדה התייחסותו של גנץ להחלטתו לפרוש מממשלת האחדות ביוני 2024, בעיצומה של המלחמה. בראייה לאחור, גנץ הודה כי המהלך היה שגוי. "טעיתי כשעזבתי את ממשלת האחדות ביוני 24' תוך כדי מלחמה", אמר. לדבריו, הפרישה הותירה את הזירה לגורמים הקיצוניים בקואליציה: "הקיצוניים נשארו והשפיעו על נתניהו וזו הייתה טעות".

עוד באותו נושא הארכיון זוכר: כשאהוד ברק יצא למתקפה חזיתית נגד בנט 12:36 | משה כהן 1 0 😀 👏

גנץ התייחס גם לקדנציה הקודמת בממשלת בנט-לפיד, וטען כי היא כשלה בקידום נושאי ליבה. "ממשלת השינוי נכשלה בקידום הדברים החשובים, ממתווה גיוס ועד הסדרה משפטית", אמר. הוא הזכיר את חברת הכנסת לשעבר ג'ידא רינאווי זועבי כדוגמה לחוסר היציבות שאפיין את הקואליציה ההיא: "זועבי שלחה אותנו עם חוק גיוס לקיבינימט".

המתקפה על איזנקוט

הראיון חשף גם את המחלוקת העמוקה עם שותפו לשעבר, גדי איזנקוט. גנץ ביקש להבחין בין הגישות של שניהם: "איזנקוט חותר להכרעה של צד אחד. אני לא". בנוסף, מתח ביקורת על מהלכיו הפוליטיים של איזנקוט לאחרונה: "אני לא מבין איך כדי להקים גוש רחב הוא מתחיל בלפרק מפלגה".

לסיום, ביקש גנץ לצאת מהתבניות המקובלות בסקרים ובפרשנויות הפוליטיות. הוא דרש שלא לשייך אותו אוטומטית לגוש המתנגד לנתניהו ("גוש השינוי") ולהציגו כגורם נפרד במפה הפוליטית. "אל תשימו אותי בסקרים בגוש השינוי. אני עצמאי", סיכם.