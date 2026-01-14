על רקע השמועות על תקיפה אפשרית מאיראן, דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין שוב פונה לציבור בהודעה מיוחדת: "בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. צה״ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל"

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין שוב צייץ הערב הודעה מיוחדת, על רקע הדיווחים לתקיפה אפשרית באיראן ותגובה איראנית בישראל.

בניגוד לקודמו דניאל הגרי, דפרין ממעט לפנות לציבור בהודעות אישיות, וההודעה הערב, בהמשך להודעה משלשום, הן חריגות, ובאות על רקע גל דיווחים על תקיפה אפשרית מאיראן.

"אני ממשיך לעדכן: אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר – צה״ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות. בימים האחרונים הרמטכ״ל מקיים הערכות מצב שוטפות. אנחנו במעקב מלא וערוכים לכל התפתחות", כתב דפרין, והוסיף: "הרמטכ״ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים".

"אני שב ומבקש: הסתמכו אך ורק על הודעות צה״ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור. בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות. צה״ל ערוך וימשיך לפעול באחריות להגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אעדכן במידה ויידרש בכל שינוי".